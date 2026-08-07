Webinaari 13.8.2026 klo 17 Villisikakannan vähentäminen metsästämällä
7.8.2026 17:12:51 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen Sikayrittäjät ry järjestävät kaikille metsästäjille avoimen webinaarin torstaina 13.8. klo 17–19 afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjumisesta ja villisikakannan hallinnasta.
Afrikkalainen sikarutto on vakava eläintauti, joka etenee luonnonvaraisten villisikojen tai ihmistoiminnan välittämänä, jonka vuoksi se voi tehdä useiden satojen kilometrien hyppäyksiä.
Tiheä villisikakanta lisää leviämisriskiä, joka aiheuttaa paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä taloudellisia haittoja suomalaiselle elintarviketuotannolle sekä metsien käytölle. Villisikakannan hallinta vaatiikin alueellisten toimijoiden vankkaa sitoutumista ja saumatonta yhteistyötä.
Metsästäjät tekevät arvokasta työtä villisikakannan hallinnassa. Suomen Sikayrittäjät ry kannustaa tähän työhön ja maksaa 185 euron suuruista toiminta-avustusta villisikoja kaataville metsästysseuroille. Lisäksi Ruokavirasto maksaa erillisen näytelähetyspalkkion toimitetuista näytteistä.
Webinaari pohjautuu Suomen Sikayrittäjien yhteistyössä Metsästäjäliiton, liiton Kymen piirin, ruokaviraston ja maa- ja metsätalousministeriön tekemään julkaisuun Villisian metsästys: tietopaketti metsästäjille, ruots. Vildsvinsjakt: faktablad för jägare.
Webinaari to 13.8. klo 17–19
- Avaussanat: Jaakko Silpola, toiminnanjohtaja, Suomen Metsästäjäliitto
- Asiantuntijapuheenvuoro: Kati Näsärö, asiantuntijaeläinlääkäri, Suomen Sikayrittäjät ry
- Metsästyksen käytännöt: Teemu Simenius, järjestöpäällikkö, Metsästäjäliitto
- Sikaruton torjunta: Ari Berg, toiminnanjohtaja, Suomen Sikayrittäjät ry
Lisäksi paikalla on riista-asiantuntija Jan-Ove Nyman (Suomen Sikayrittäjät ry), joka vastaa kysymyksiin ruotsiksi (svarar på frågor på svenska).
Ilmoittaudu mukaan TÄÄLLÄ.
Yhteyshenkilöt
Teemu SimeniusJärjestöpäällikköMetsästäjäliittoPuh:050 331 5330teemu.simenius@metsastajaliitto.fi
Linkit
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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