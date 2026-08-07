Webinaari 13.8.2026 klo 17 Villisikakannan vähentäminen metsästämällä

Metsästäjät odottavat asetusta karhun kiintiöalueista ja -määristä 2.7.2026 08:33:38 EEST | Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö antoi lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen karhun metsästyksen mahdollistamisesta alueellisiin kiintiöihin perustuen. Luonnos ei kuitenkaan määritä sitä, missä ja miten paljon karhuja voidaan metsästää tänä vuonna.