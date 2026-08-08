Eurojackpotissa jakoon 32,7 miljoonan euron päävoitto
7.8.2026 22:02:02 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 32/2026 löytyi täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa tililleen noin 32,7 miljoonaa euroa.
Päävoittoon oikeuttava 5+2-tulos oli pelattu Saksassa.
Oikea arvontarivi on 1, 3, 6, 13 ja 23. Tähtinumerot 5 ja 7.
5+1-rivejä löytyi kuusi: kolme Saksasta, kaksi Ruotsista ja yksi Puolasta. Jokainen nappaa noin 308 000 euron voiton.
5+0-tuloksia oli pelattu 13 kappaletta. Rivien arvo on noin 80 000 euroa. Saksaan noista riveistä meni viisi, Ruotsiin kolme ja Tanskaan, Kroatiaan, Norjaan, Unkariin ja Suomeen yksi.
Meille Suomeen osunut voitto napsahti hämeenkyröläiselle nettipelaajalle, joka oli jättänyt rivinsä sisään Veikkauksen sovelluksessa.
Ensi tiistaina EJP:ssä on päävoittona kymmenen miljoonaa euroa.
Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi 4 7 1 3 2 1 5. Kierroksella oli pelattu onnistuneesti yksi tuplattu kuusi oikein -tulos, jolla voittaa 40 000 euroa. Pelin oli laatinut raumalainen nettipelaaja, joka oli jakanut sen 16 osaan. Itselleen hän jätti yhden osuuden. Jokaisen osuuden arvo on 2500 euroa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Kuala Lumpur 10. Tonneja lähti jakoon viisi.
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