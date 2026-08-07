Loton potti nousee viiteen miljoonaan - tänne osuivat 86 400 euron voitot

Arvonnan oikea rivi on 1, 12, 14, 15, 22, 32 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 27 ja plusnumeroksi 18.

6+1-tuloksia oli pelattu kolme. Rivien arvo on noin 86 400 euroa. Yksi osui porilaiselle nettipelaajalle, yksi vantaalaiselle nettipelaajalle ja yksi oli pelattu Oulun Toppilan Tokmannilla.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 7 2 4 9 3 2 2. Kuusi oikein -tuloksia löytyi kolme. Oululaisen nettipelaajan rivi oli onnistuneesti tuplattu, joten voitto on 40 000 euroa. Laihialainen Veikkauksen sovelluksella pelannut sekä Joensuun Marjalan ABC:lla asioinut voittavat kumpikin perusrivillä 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 60, joka tuo tuhannen euron voiton neljälle riville.

Milli-pelin oikea rivi on 7, 9, 26, 30, 31 ja 36. Lisänumeroksi osui 28. Voittoja lähti jakoon lähes 21 000 kappaletta, mutta ei kuitenkaan päävoittoa.