Olympiapurjehdus: Keskinen ja Roihu kuudensia Los Angelesin olympiavesillä
9.8.2026 10:00:53 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Akseli Keskinen ja Katariina Roihu purjehtivat kuudenneksi San Pedrossa Yhdysvalloissa, jossa kilpailtiin olympialuokkien Grand Slam -sarjan kauden viimeinen osakilpailu. Tulos on Nacra 17 -luokassa kilpailevalle suomalaiskaksikolle uran paras yhteinen sijoitus.
Keskinen ja Roihu purjehtivat läpi kilpailun tasaisesti ja onnistuivat pitämään vauhtinsa myös ratkaisuhetkillä. Taakse jäivät muun muassa Pariisin olympialaisten hopea- ja pronssimitalistit.
– Oli hyvä päivä. Tuuli aika kovaa ja oli flätti vesi. Kryssivauhti oli meillä tosi hyvä, lensseillä pitää vielä vähän parantaa. Täältä mennään kotiin tekemään teknisiä juttuja, niitäkin pitää vähän harjoitella, mikä näkyi tänään.
Los Angelesin olympialaisten kisapaikkana toimiva San Pedro suomalaiskaksikon mieleen.
– Meillä oli hauska kisa ylipäätään. Täällä on hienoa purjehtia. Lämmintä on vähän yli 30 astetta, ja vesi on lämmintä. Välillä tuulee vähän enemmän, välillä vähemmän ja on haastava aallokko, joten mikäs siinä on purjehtiessa.
Kisojen kaikki tulokset löytyvät täältä: https://register.sanpedroocr.org/en/default/races/race-resultsall
Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa purjehduksen Grand Slam kiertuetta ja arvokisoja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
|
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
|
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
|
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Veneilyn viikkokatsaus 32/2026: Viveka Vapaavuorelle toinen MM-kulta3.8.2026 15:08:43 EEST | Tiedote
Viveka Vapaavuori uusi 3J-luokan maailmanmestaruutensa Offshoren 3J-luokan kruunattu kuningatar on jälleen Suomen Viveka Vapaavuori, joka voitti maailmanmestaruuden ensi kertaa viime vuonna Jussi Myllymäen kanssa ja juhlisti molempien osakilpailuiden voittoa tänä vuonna saksalaisen Jarno Frommannin kanssa. -Onhan tämä todella hieno fiilis! Maailmanmestaruuden voittaminen on aina vaikeaa, mutta sen uusiminen tuntuu ehkä vieläkin hienommalta. Tiesimme, että kilpailusta tulee kova, sillä monilla muilla tiimeillä oli enemmän testipäiviä ja kilpailuja alla, kun taas meillä kyseessä oli kauden eka kisa, Vapaavuori kommentoi. Lue koko juttu täällä. Nuori suomalaiskuljettaja menehtyi Kotkassa: ”Lämmin osanottomme” Kotka Powerboat Racen GT30-luokan kilpailu keskeytettiin 1. elokuuta sattuneen järkyttävän onnettomuuden vuoksi. 18-vuotias suomalaiskilpailija menehtyi, kun kaksi kilpavenettä törmäsi kilpailutilanteessa Hovinsaaren edustalla toisiinsa. – Oli selvää, että päätimme keskeyttää kaikkie
Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -kausi huipentuu Los Angelesin olympiavesillä31.7.2026 20:29:44 EEST | Tiedote
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu purjehditaan ensi viikolla San Pedrossa Yhdysvalloissa. Vuoden 2028 olympialaisten purjehdusnäyttämönä toimiva San Pedro tunnetaan tasaisista länsituulistaan ja pitkistä perinteistään kansainvälisten purjehduskilpailujen isäntäkaupunkina. Suomalaispurjehtijoista mukana ovat Akseli Keskinen ja Katariina Roihu Nacra 17 -veneluokassa. He ovat päässeet ottamaan tuntumaa olosuhteisiin jo harjoitusten aikana. – Treeniviikko on sujunut lupaavasti, ja olemme päässeet tutustumaan kisapaikan olosuhteisiin kattavasti. Veneen vauhti on tuntunut hyvältä, ja joka päivä iltapäivällä noin kolmen aikaan nouseva tuuli on tarjonnut erinomaiset puitteet harjoittelulle. Olemme saaneet hyödynnettyä jokaisen purjehduspäivän ja kerättyä paljon laadukkaita toistoja alle. Kisoihin lähdetään luottavaisin mielin. Tavoitteena on tuoda kilpailuihin sama vauhti ja tekemisen taso, joka on löydetty treeneissä. On ollut hienoa pääst
Olympiapurjehdus: EM-kisat päätökseen Saksassa12.7.2026 19:20:42 EEST | Tiedote
Purjehduksen Nacra 17- ja 49er-luokkien EM-kilpailut päättyivät Saksan Eckernfördessä. Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu päättivät kisansa eilen sijoittumalla 13:nneksi. Suomalaisvenekunnan kilpailuviikon kohokohta oli toiseksi viimeisen lähdön voitto. – Oli kevyen tuulen päivä, ja oli kiva nähdä miten myös siinä ollaan saatu vauhti kohdilleen ja päästiin taistelemaan kärkikahinoissa. 49er-luokassa Suomea edustaneet Aatos ja Onni Kylävainio purjehtivat kokonaistuloksissa sijalle 56. Päätöspäivänä ajettiin yksi lähtö vaihtelevissa olosuhteissa. – Olosuhteet olivat tänään todella vaihtelevat ja haastavat, mutta kevyttä keliä oli koko ajan. Meillä oli vesillä paljon hyvää, eikä varsinaisesti tehty mitään virheitä, mutta tämän päivän tekeminen ei riittänyt, ja vauhtiongelmat vaikeuttivat kilpailua. Ei päästy näyttämään parasta osaamistamme oikein missään kohtaa finaalivaiheessa. Karsintoihin olimme todella tyytyväisiä, ja niissä pystyttiin näyttämään, mihin pystymme. Ky
Olympiapurjehdus: Purjehduksen Euroopan mestaruuksia ratkotaan Saksassa ensi viikolla4.7.2026 10:12:56 EEST | Tiedote
Nacra 17 - ja 49er-luokkien EM-kilpailut käynnistyvät tulevana tiistaina 7.7. Kisat käydään Saksan Eckernfördessä, joka sijaitsee Itämeren rannalla syvän ja suojaisan Eckernfördenlahden perällä. Lahti tunnetaan hyvistä tuuliolosuhteistaan, eikä täysin tyyniä päiviä esiinny usein. Pohjois-Saksan Itämeren rannikolle on tyypillistä myös sään nopea vaihtelu, joten saman kilpailupäivän aikana voidaan nähdä monenlaisia olosuhteita. Suomen Nacra-kaksikko Akseli Keskinen ja Katariina Roihu odottavat innolla uuteen kisapaikkaan pääsemistä. – Kiva päästä purjehtimaan uudessa paikassa! Näyttää tulevan mielenkiintoinen kilpailu, kun purjehditaan pienellä lahdella. Olosuhteista on odotettavissa joko shiftaavaa maatuulta tai keskikevyttä merituulta. Lähdemme kisaan hyvillä fiiliksillä ja odotamme innolla, että pääsemme mittaamaan vauhtiamme muiden kärkiveneiden kanssa, kaksikko kuvaa. 49er-luokassa Suomea edustavat Aatos ja Onni Kylävainio. – Tiimimme lähtee luottavaisin mielin kisaan. Hyvä treenile
Veneilyn kuukausikatsaus: Heinäkuu on täynnä tapahtumia kotimaassa ja kansainvälisillä vesillä29.6.2026 16:25:48 EEST | Tiedote
Veneilyn kuukausikatsaus kokoaa yhteen heinäkuun kilpailut sekä muut ajankohtaiset tapahtumat. Veneilyn viikkokatsaus palaa taas ma 3.8. Hyvää heinäkuuta kaikille!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme