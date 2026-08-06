Heltin työterveyspalvelut osaksi Mehiläistä
10.8.2026 15:00:00 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen on ostanut Heltti Oy:n työterveyspalvelut 1.9.2026 voimaanastuvalla liiketoimintakaupalla. Kauppa vahvistaa Mehiläisen asemaa yhtenä Suomen johtavista työterveyspalveluiden tarjoajista. Heltin noin 60 työterveyshuollon ammattilaista siirtyvät Mehiläiseen vanhoina työntekijöinä.
Vuonna 2013 perustettu Heltti tarjoaa räätälöityjä kiinteähintaisia työterveyspalveluita yli 800 pienelle ja keskisuurelle ajatustyöyritykselle läpi Suomen. Heltin työterveyspalveluita käyttää noin 9 000 työntekijää.
– Mehiläinen on toiminut Heltin kumppaniklinikkana vuodesta 2020. On todella hienoa ottaa seuraava yhteinen askel ja toivottaa helttiäiset tervetulleiksi Mehiläisen tiimiin. Kaupan myötä ajatustyötä tekevien yritysasiakkaiden asiakaskantamme laajenee helttiäisten vahvan erityisosaamisen, arvojen ja palveluiden täydentäessä tarjontaamme erinomaisesti, iloitsee Mehiläisen Työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Miettinen.
– Olemme Heltissä uudistaneet työterveysalaa ja auttaneet ajatustyöläisiä voimaan paremmin jo yli kymmenen vuotta. Yhdistämällä voimamme pitkäaikaisen kumppanimme Mehiläisen kanssa varmistamme, että Heltin missio toteutuu entistäkin suuremmassa mittakaavassa, ja Heltin asiakkaat saavat käyttöönsä aiempaa laajemmat palvelut ja resurssit. Olen todella innoissani siitä, että upea työterveystiimimme pääsee jatkamaan tätä arvokasta työtä Mehiläisen selkänojalla, toteaa Heltin hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi.
Mehiläinen tarjoaa Heltin työterveysasiakkaille jatkossa laajan palveluvalikoiman ja -saatavuuden sekä alan johtavat digitaaliset palvelut. Mehiläisen Digiklinikka täydentää laajan toimipisteverkoston palveluita, ja yritysasiakkaiden käytössä oleva YritysMehiläinen tuo reaaliaikaisen näkyvyyden työterveyden palvelukäyttöön sekä sairauspoissaolojen seurantaan.
Heltti jatkaa terapia- ja mielenhuollon sekä organisaatioiden kehittämisen liiketoimintoja uudella brändillä 1.9.2026 alkaen.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, Antti Miettinen, liiketoimintajohtaja, Työelämäpalvelut
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
- Heltti, Timo Lappi, hallituksen puheenjohtaja, timo.lappi@heltti.fi, p. 040 756 7809
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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