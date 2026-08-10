HC Hoivakodit rakentaa Humanalle 50-paikkaisen hirsihoivakodin Kirkkonummelle
10.8.2026 10:49:33 EEST | HC Hoivakodit Oy | Tiedote
HC Hoivakodit ja Humana Vammaispalvelut ovat käynnistäneet yhdessä uuden 50-paikkaisen hirsihoivakodin rakentamisen Kirkkonummen Masalaan. Hoivakoti on suunniteltu vammaispalvelulain mukaiseen toimintaan ja se tullaan vuokramaan Humanalle HC Hoivakotien Luontaisesti lempeä -hirsihoivakotikonseptin mukaisena.
HC Hoivakodit kehittää ja rakentaa ympäristösertifioituja hoivakoteja erityistä tukea tarvitseville. Luontaisesti lempeät hirsihoivakodit suunnitellaan yhdessä palveluntuottajan kanssa huomioiden sekä asukkaiden tarpeet että hoitohenkilökunnan sujuva työskentely. HC Hoivakodit toimii hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana aina tontin hankinnasta valmiiseen hoivakotiin asti Avaimet käteen -kokonaispalveluna.
Toimitusjohtaja Pauli-Pekka Österbergin mukaan yhtiön ensimmäisen hankkeen eteneminen hankekehityksestä rakentamisvaiheeseen lyhyessä ajassa on ollut mahdollista vahvan yhteistyön ja yhteisen sitoutumisen ansiosta.
– Haluan kiittää Humanan asiantuntevaa ja aktiivista tiimiä, Kirkkonummen kuntaa sekä kaikkia hankkeen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuneita yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä. Arvostan työskentelytapaa, miten hanketta on edistetty yhdessä moniammatillisena tiiminä. On ilo jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä myös tulevissa hankkeissa!
Aitoja koteja luonnonmateriaalista
Yhtiö pitää tärkeänä, että hoivakodit suunnitellaan aidosti kodeiksi. Luonnonläheinen hirsirakentaminen ja käyttäjäryhmän huomioiva suunnittelu tekevät hoivakodista kodikkaan ja viihtyisän, kuvaa hallituksen puheenjohtaja Jesse Hekkala.
–Tiimimme pitkäaikainen kokemus hoiva- ja asuntorakentamisesta sekä tiivis yhteistyö palveluntuottajan kanssa auttavat meitä huomioimaan asukkaiden tarpeet ja valitsemaan parhaiten sopivat erityisasumisen ratkaisut.
Jokaisella on oikeus hyvään elämään
Humanan liiketoimintajohtaja Hanna Ekmanin mukaan Kirkkonummen hanke tukee Humanan kasvutavoitteita ja toteuttaa yhtiön visiota laadukkaista asumispalveluista.
– Kirkkonummen hanke tukee Humanan tavoitetta tarjota laadukasta asumista. Uudet kohteemme sijoitetaan palveluiden ja toimivien kulkuyhteyksien äärelle, ja varmistamme tiloissamme aina esteettömyyden, asukkaiden itsemääräämisoikeuden sekä henkilöstön työturvallisuuden. On hienoa edistää tätä kokonaisuutta yhdessä HC Hoivakotien ja hyvinvointialueen kanssa.
Kirkkonummen Masalan hanke on HC Hoivakotien ensimmäinen toteutusvaiheeseen siirtynyt hoivakotihanke. Yhtiöllä on hankekehityksessä useita Luontaisesti lempeitä hirsihoivakoteja Uudellamaalla ja kasvukeskuksissa.
Tietoa hankkeesta
Sijainti: Hommaksenkaari 5, Masala, Kirkkonummi
Kehittäjä ja päätoteuttaja: HC Hoivakodit Oy
Palveluntuottaja: Humana Vammaispalvelut Oy
Rakennuksen laajuus: 50 asukaspaikkaa
Käyttötarkoitus: Vammaispalvelulain mukainen asuminen
Rakentamisen aloitus: Rakentaminen käynnistetty / elokuu 2026
Lisätietoja
HC Hoivakodit Oy (www.hchoivakodit.fi)
Pauli-Pekka Österberg, toimitusjohtaja
pauli-pekka.osterberg@hchoivakodit.fi
+358 407 713 730
Humana Vammaispalvelut Oy (www.humana.fi)
Jaana Laaksonen, asiakkuus- ja myyntijohtaja
jaana.laaksonen@humana.fi
+358 405 364 659
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli-Pekka ÖsterbergToimitusjohtajaHC Hoivakodit OyPuh:0407713730pauli-pekka.osterberg@hchoivakodit.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
HC Hoivakodit Oy on suomalainen hoivakiinteistöjen kehittämiseen ja toteuttamiseen erikoistunut yhtiö. Yhtiö kehittää pitkäikäisiä, vastuullisia ja asukaslähtöisiä hoivakoteja tiiviissä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. HC Hoivakodit vastaa hankkeiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toteutuksesta aina tontin hankinnasta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta valmiiseen hoivakotiin saakka.
Yhtiön toimintamallin ytimessä ovat Luontaisesti lempeät hirsihoivakodit, joissa yhdistyvät luonnonmukaiset materiaalit, viihtyisä ja toimiva asumisympäristö, energiatehokkuus sekä rakennusten pitkä elinkaari. HC Hoivakotien tavoitteena on kehittää hoivakiinteistöjä, jotka palvelevat laadukkaasti niin asukkaita, palveluntuottajia kuin kiinteistöjen pitkäaikaisia omistajia.
HC Hoivakodit Oy on HubCon Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön taustalla on kokenut kiinteistökehityksen, rakentamisen, kiinteistöjuridiikan, rahoituksen ja investointien ammattilaisista koostuva omistaja- ja johtotiimi.
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