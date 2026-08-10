HC Hoivakodit rakentaa Humanalle 50-paikkaisen hirsihoivakodin Kirkkonummelle

HC Hoivakodit kehittää ja rakentaa ympäristösertifioituja hoivakoteja erityistä tukea tarvitseville. Luontaisesti lempeät hirsihoivakodit suunnitellaan yhdessä palveluntuottajan kanssa huomioiden sekä asukkaiden tarpeet että hoitohenkilökunnan sujuva työskentely. HC Hoivakodit toimii hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana aina tontin hankinnasta valmiiseen hoivakotiin asti Avaimet käteen -kokonaispalveluna.

Toimitusjohtaja Pauli-Pekka Österbergin mukaan yhtiön ensimmäisen hankkeen eteneminen hankekehityksestä rakentamisvaiheeseen lyhyessä ajassa on ollut mahdollista vahvan yhteistyön ja yhteisen sitoutumisen ansiosta.

– Haluan kiittää Humanan asiantuntevaa ja aktiivista tiimiä, Kirkkonummen kuntaa sekä kaikkia hankkeen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuneita yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä. Arvostan työskentelytapaa, miten hanketta on edistetty yhdessä moniammatillisena tiiminä. On ilo jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä myös tulevissa hankkeissa!

Aitoja koteja luonnonmateriaalista

Yhtiö pitää tärkeänä, että hoivakodit suunnitellaan aidosti kodeiksi. Luonnonläheinen hirsirakentaminen ja käyttäjäryhmän huomioiva suunnittelu tekevät hoivakodista kodikkaan ja viihtyisän, kuvaa hallituksen puheenjohtaja Jesse Hekkala.

–Tiimimme pitkäaikainen kokemus hoiva- ja asuntorakentamisesta sekä tiivis yhteistyö palveluntuottajan kanssa auttavat meitä huomioimaan asukkaiden tarpeet ja valitsemaan parhaiten sopivat erityisasumisen ratkaisut.

Jokaisella on oikeus hyvään elämään

Humanan liiketoimintajohtaja Hanna Ekmanin mukaan Kirkkonummen hanke tukee Humanan kasvutavoitteita ja toteuttaa yhtiön visiota laadukkaista asumispalveluista.

– Kirkkonummen hanke tukee Humanan tavoitetta tarjota laadukasta asumista. Uudet kohteemme sijoitetaan palveluiden ja toimivien kulkuyhteyksien äärelle, ja varmistamme tiloissamme aina esteettömyyden, asukkaiden itsemääräämisoikeuden sekä henkilöstön työturvallisuuden. On hienoa edistää tätä kokonaisuutta yhdessä HC Hoivakotien ja hyvinvointialueen kanssa.

Kirkkonummen Masalan hanke on HC Hoivakotien ensimmäinen toteutusvaiheeseen siirtynyt hoivakotihanke. Yhtiöllä on hankekehityksessä useita Luontaisesti lempeitä hirsihoivakoteja Uudellamaalla ja kasvukeskuksissa.





Tietoa hankkeesta

Sijainti: Hommaksenkaari 5, Masala, Kirkkonummi

Kehittäjä ja päätoteuttaja: HC Hoivakodit Oy

Palveluntuottaja: Humana Vammaispalvelut Oy

Rakennuksen laajuus: 50 asukaspaikkaa

Käyttötarkoitus: Vammaispalvelulain mukainen asuminen

Rakentamisen aloitus: Rakentaminen käynnistetty / elokuu 2026

Lisätietoja

HC Hoivakodit Oy (www.hchoivakodit.fi)

Pauli-Pekka Österberg, toimitusjohtaja

pauli-pekka.osterberg@hchoivakodit.fi

+358 407 713 730

Humana Vammaispalvelut Oy (www.humana.fi)

Jaana Laaksonen, asiakkuus- ja myyntijohtaja

jaana.laaksonen@humana.fi

+358 405 364 659