Wickström: Rantaradan työmatkaliikenne aina Hankoon asti palaa kymmenen vuoden tauon jälkeen – tavoitteena yhteinen lippujärjestelmä Uudellemaalle
10.8.2026 10:31:30 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström iloitsee siitä, että ensimmäiset H-lähijunat ovat tänään 10. elokuuta lähteneet liikennöimään Hangosta Tammisaaren, Karjaan, Inkoon ja Siuntion kautta Kirkkonummelle lähijunien aikataulujen mukaisesti. Kyse on aamuvuorosta sekä iltapäivän paluuvuorosta Helsingistä.
Liikenne on seurausta hallituksen 800 000 euron panostuksesta. Tavoitteena on nyt kehittää lähijunaliikennettä edelleen. Wickström toivoo, että lähijunat täydentävät kaukojunaliikennettä, ja haluaa nähdä enemmän lähijunavuoroja sitä mukaa, kun rantarataa kehitetään.
– Ministeri Berner (kesk.) lakkautti lähijunaliikenteen keväällä 2016. Nyt tämä virheellinen päätös on korjattu kymmenen vuoden työn jälkeen. Tämä osoittaa, ettei koskaan pidä luovuttaa. Työ jatkuu nyt uusien lähijunavuorojen puolesta, mutta myös rantaradan kaukojunaliikenteen säilyttämiseksi. Samalla emme saa unohtaa rantaradan kuntoa ja infrastruktuurin kehittämistarpeita, Wickström sanoo.
Wickström näkee haasteita myös Uudenmaan joukkoliikenteen lippujärjestelmissä. Hän nostaa esimerkiksi Siuntion. Siuntio kuuluu HSL:ään, mikä tarkoittaa, että HSL vastaa kunnan liikennesuunnittelusta. Tämä voi johtaa siihen, että VR:n liikennöimä junaliikenne ei aina ota huomioon Siuntion tai Kirkkonummen tarpeita. Myös lippujärjestelmät voivat aiheuttaa ongelmia niille, jotka käyttävät sekä VR:n junia että linja-autoja.
– Uusimaa on jäljessä Euroopan kehityksestä joukkoliikenteen osalta. On erikoista, että pahimmassa tapauksessa tarvitset saman päivän aikana kaksi tai jopa kolme eri lippua matkustaaksesi Länsi-Uudeltamaalta Helsinkiin ja takaisin. Toivon, että tulevaisuudessa meillä olisi yhtenäinen lippujärjestelmä, joka kattaisi sekä Länsi-Uudenmaan juna- että bussiliikenteen sekä yhteydet Helsinkiin. Se tekisi joukkoliikenteestä sujuvampaa ja helpompaa käyttää niin Länsi-Uudellamaalla kuin Länsi-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun välillä.
– Parhaassa tapauksessa koko Uudellamaalla olisi yhteinen lippujärjestelmä, jossa eri liikennetoimijoiden järjestelmät olisivat yhteensovitettuja. Sen pitäisi olla ainakin teoriassa mahdollista, mutta HSL:n vahva asema on tähän asti vaikeuttanut työmatkustajan näkökulmasta järkevän ratkaisun löytämistä, Wickström sanoo.
Wickström kertoo ottavansa lippujärjestelmät esille Traficomin kanssa syksyn aikana.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
TBE-fallen ökar kraftigt i Nyland — SFP i Nyland kräver att staten bekostar också boosterdoserna av TBE-vaccinet7.8.2026 10:31:49 EEST | Pressmeddelande
Fallen av den fästingburna sjukdomen TBE har fördubblats i Västra Nyland i år jämfört med samma tid ifjol — 49 fall mot 25 fall i fjol. Inom loppet av några år har TBE också börjat förekomma i östnyländska kommuner, även om det handlar om tämligen få fall tills vidare. Förra året dog fyra personer i Nyland av TBE. Många av Finlands riskområden finns i Nyland.
Puutiaisaivotulehdustapaukset lisääntyvät voimakkaasti Uudellamaalla – Uudenmaan RKP vaatii valtiota kustantamaan myös tehosteannokset rokotteesta7.8.2026 10:31:49 EEST | Tiedote
Puutiaisten levittämän puutiaisaivotulehduksen (TBE) tapausten määrä on kaksinkertaistunut Länsi-Uudellamaalla tänä vuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan – tapauksia on todettu tänä kesänä jo 49, kun viime vuonna niitä oli 25. Viime vuosien aikana TBE:tä on alkanut esiintyä myös Itä-Uudenmaan kunnissa, vaikka tapausmäärät ovat toistaiseksi melko vähäisiä. Viime vuonna neljä henkilöä kuoli Uudellamaalla TBE:n seurauksena. Monet Suomen riskialueista sijaitsevat Uudellamaalla.
Wickström: Två förbättringsprojekt på riksväg 25 går vidare redan i år6.8.2026 15:21:12 EEST | Pressmeddelande
Riksväg 25 hör till de farligaste vägarna i Nyland. Under den här regeringsperioden har flera åtgärder vidtagits för att förbättra trafiksäkerheten på vägen. I den nya investeringsplan som Trafikledsverket tagit fram har åtgärder längs riksväg 25 prioriterats.
Wickström: Kaksi valtatie 25:n parannushanketta etenee jo tänä vuonna6.8.2026 15:21:12 EEST | Tiedote
Valtatie 25 kuuluu Uudenmaan vaarallisimpiin teihin. Tämän hallituskauden aikana sen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on toteutettu useita toimenpiteitä. Väyläviraston laatimassa uudessa investointiohjelmassa valtatie 25:n kehittämistoimet on asetettu etusijalle.
Wickström vill skärpa påföljderna när vård på svenska uteblir23.7.2026 12:50:23 EEST | Pressmeddelande
Under de senaste dagarna har den svenskspråkiga vården inom HUS varit föremål för diskussion. HBL har rapporterat om flera fall där service på svenska inte har ordnats enligt patienternas önskemål.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme