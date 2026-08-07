Wickström: Rantaradan työmatkaliikenne aina Hankoon asti palaa kymmenen vuoden tauon jälkeen – tavoitteena yhteinen lippujärjestelmä Uudellemaalle

Liikenne on seurausta hallituksen 800 000 euron panostuksesta. Tavoitteena on nyt kehittää lähijunaliikennettä edelleen. Wickström toivoo, että lähijunat täydentävät kaukojunaliikennettä, ja haluaa nähdä enemmän lähijunavuoroja sitä mukaa, kun rantarataa kehitetään.

– Ministeri Berner (kesk.) lakkautti lähijunaliikenteen keväällä 2016. Nyt tämä virheellinen päätös on korjattu kymmenen vuoden työn jälkeen. Tämä osoittaa, ettei koskaan pidä luovuttaa. Työ jatkuu nyt uusien lähijunavuorojen puolesta, mutta myös rantaradan kaukojunaliikenteen säilyttämiseksi. Samalla emme saa unohtaa rantaradan kuntoa ja infrastruktuurin kehittämistarpeita, Wickström sanoo.

Wickström näkee haasteita myös Uudenmaan joukkoliikenteen lippujärjestelmissä. Hän nostaa esimerkiksi Siuntion. Siuntio kuuluu HSL:ään, mikä tarkoittaa, että HSL vastaa kunnan liikennesuunnittelusta. Tämä voi johtaa siihen, että VR:n liikennöimä junaliikenne ei aina ota huomioon Siuntion tai Kirkkonummen tarpeita. Myös lippujärjestelmät voivat aiheuttaa ongelmia niille, jotka käyttävät sekä VR:n junia että linja-autoja.

– Uusimaa on jäljessä Euroopan kehityksestä joukkoliikenteen osalta. On erikoista, että pahimmassa tapauksessa tarvitset saman päivän aikana kaksi tai jopa kolme eri lippua matkustaaksesi Länsi-Uudeltamaalta Helsinkiin ja takaisin. Toivon, että tulevaisuudessa meillä olisi yhtenäinen lippujärjestelmä, joka kattaisi sekä Länsi-Uudenmaan juna- että bussiliikenteen sekä yhteydet Helsinkiin. Se tekisi joukkoliikenteestä sujuvampaa ja helpompaa käyttää niin Länsi-Uudellamaalla kuin Länsi-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun välillä.

– Parhaassa tapauksessa koko Uudellamaalla olisi yhteinen lippujärjestelmä, jossa eri liikennetoimijoiden järjestelmät olisivat yhteensovitettuja. Sen pitäisi olla ainakin teoriassa mahdollista, mutta HSL:n vahva asema on tähän asti vaikeuttanut työmatkustajan näkökulmasta järkevän ratkaisun löytämistä, Wickström sanoo.

Wickström kertoo ottavansa lippujärjestelmät esille Traficomin kanssa syksyn aikana.