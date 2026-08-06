Kummien Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti kokoaa ke 9.9. yhteen huippuartistit ja koko Suomen – mukana muun muassa KUUMAA ja Emma & Matilda, Käärijä & SANNI, Elastinen, Komiat ja Ares

Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti on täynnä tunnelmaa, hyviä tekoja ja tunteikkaita tarinoita. MTV Katsomossa ja MTV3:lla keskiviikkona 9.9. suorana lähetyksenä klo 20–22 nähtävässä konserttilähetyksessä lasten terveyden asialla esiintyvät KUUMAA ja Emma & Matilda, Käärijä & SANNI, VIIVI, Elastinen, Komiat, Ares, AHTI sekä Arttu Wiskari ja Suvi Teräsniska.

Konserttilähetyksen juontajina ovat Ellen Jokikunnas, Eric ”Lakko” Savolainen, Sara Parikka ja Veronica Verho. Elämä Lapselle -konsertissa nähdään useiden tuttujen Kummivaikuttajien ja tähtiartistien ohella mielenkiintoisia vieraita, lasten terveyden asiantuntijoita sekä pieniä potilaita perheineen.

Hyvää tekevä konserttielämys

Lastenklinikoiden Kummien järjestämä Elämä Lapselle -konsertti tukee Suomen viiden yliopistollisen lastensairaalan toimintaa, lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä lastentautien tutkimustyötä. Ensimmäistä kertaa 1990-luvun puolivälissä järjestetyn tapahtuman avulla on mahdollistettu vuosien varrella useiden merkittävien hoitolaitteiden hankinta, kehityshankkeita hoidon edistämiseksi sekä tuki monelle tärkeälle lastentautien tutkimukselle Suomessa.

Kummien strateginen yhteistyökumppani MTV on ollut yhtiönä tukemassa hyvän tekemistä ohjelmatoiminnallaan alusta lähtien. Elämä Lapselle -konsertin tunnelmissa mukaan lasten terveyden asialle on kutsuttu koko Suomi.

Esko Eerikäinen jo neljättä kertaa 10 tunnin hyväntekeväisyyshaasteessa

Elämä Lapselle -konserttipäivään pääsee mukaan monella eri tavalla: paikan päällä Logomossa, suoran tv-lähetyksen välityksellä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sekä monissa some- ja verkkokanavissa.

Kummien kumppani Radio Nova tekee koko tapahtumapäivän ajan radiolähetystä Elämä Lapselle -tunnelmissa Esko Eerikäisen hyväntekeväisyyshaasteen vauhdittamana. Tapahtumapäivän vilinään ja kannustusjoukkoihin voi osallistua Radio Novan lähetyspisteellä Turun Kauppatorilla. Eskon kymppihaaste huipentuu suoraan Elämä Lapselle -konserttilähetykseen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Lahjoitusohjeet

Alk. 1 200 euron lahjoituksella tervehdysteksti suoraan tv-lähetykseen 9.9. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla: www.kummit.fi/lahjoituslomake

30 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT30 numeroon 16499

20 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT20 numeroon 16499

10 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT numeroon 16499

Lahjoita MobilePaylla Kummien numeroon 15300

Kaikki lahjoitusvaihtoehdot ja tietoa tukikohteista sekä Kummeista: www.kummit.fi

Liput: lippu.fi

Kummit Live: Elämä lapselle -konsertti suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 9.9. klo 20 alkaen.

Kummit Live: Elämä Lapselle -ohjelman tuottaa BlueMedia.

Lastenklinikoiden Kummit ry

Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastensairaalaa, innovaatiohankkeita ja laitehankintoja, kehitys- ja tutkimustyötä, potilaiden hyvinvointia sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä. Koko toimiaikanaan Lastenklinikoiden Kummit ry on tehnyt lahjoituksia noin 53 miljoonan euron edestä.