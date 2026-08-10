Vaasan uimarannat täyttivät laatuvaatimukset kesän viimeisessä näytteenotossa
10.8.2026 11:05:59 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Viimeisimmät uimavesinäytteet on otettu 3.8.2026 11 yleiseltä uimarannalta, joita ovat Ahvensaari, Hietasaari, Kustaanlinna, Mansikkasaari, Strömsö, Isolahti, Kronvik, Viikinga, Annala Merikaarrossa, Top Campingin leirintäalue sekä Säivänkangas Laihialla.
Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat 19–21 asteen välillä.
Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on oltava alle 200 pmy/100 ml ja Escherichia colin on oltava alle 500 mpn/100 ml. Syanobakteereja eli sinileviä ei saa havaita aistinvaraisesti uimavedessä tai uimarannalla.
Voit tarkastella uimavesitulosten yhteenvetoa alla olevasta liitteestä (pdf).
Valkoposkihanhien aiheuttamia haittoja ehkäistään siivouksella ja Hanhipatrullilla
Hietasaaren ja Kustaanlinnan uimarannoilla on runsaasti valkoposkihanhia, minkä vuoksi rannoille kertyy hanhien ulosteita. Rantoja siivotaan päivittäin, mutta hanhien jatkuva läsnäolo vaikeuttaa puhtaanapitoa.
Siivouksen lisäksi haittoja ehkäistään Hanhipatrullin avulla. Hanhipatrulli koostuu neljästä saksanpaimenkoirasta, jotka karkottavat hanhia rannoilta hallitusti. Koirat eivät hauku tai jahtaa hanhia, vaan ohjaavat ne pois alueelta lähestymällä niitä rauhallisesti. Toiminnan tavoitteena on vähentää hanhien oleskelua uimarannoilla ja siten ylläpitää rantojen viihtyisyyttä ja puhtautta.
Uimarantojen vedenlaatua on seurattu koko kesän ajan
Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (11 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8.2026.
Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta osoitteessa https://ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset. Tee ilmoitus, jos
- havaitset uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää
- sairastut tai saat muun reaktion, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: terveysvalvonta@vaasa.fi
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