Kirjajulkkarit: Meritta Koivisto, Erakko
10.8.2026 13:00:00 EEST | Avain | Kutsu
Tule juhlistamaan kanssamme kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja Meritta Koiviston Erakko-dekkarin ilmestymistä keskiviikkona 26.8. Kallion kirjaston Kupolisaliin (Viides linja 11, Hki) klo 17:00 alkaen. Koivistoa haastattelee erikoistoimittaja Tiina Merikanto.
Erakko jatkaa dekkarisarjaa, jossa tapauksia selvittää ruotsalainen rikostutkija Harriet Jaatinen. Teos on sarjan neljäs osa ja Koiviston kahdeksas romaani.
Sosiologi Theodor Wrightin ruumis löydetään, kun hänen talonsa Tukholman lähimetsässä palaa maan tasalle. Samasta metsästä on löydetty aiemmin kuolleena 17-vuotias tyttö, ja tapaukset saavat rikostutkija Harriet Jaatisen mietteliääksi. Kun Harriet matkustaa Los Angelesiin Interpolin koulutukseen, hän kuulee kadonneesta nuoresta. Jutuissa on pelottavia yhtymäkohtia. Tapauksen tutkiminen johdattaa Harrietin uransa vaikeimman rikoskuvion äärelle, johon sekoittuu lääketeollisuuden eettisiä kysymyksiä sekä nuorten pahoinvointia. Missä kulkee raja eettisyyden ja vallankäytön välillä?
Kirja on myynnissä tapahtumassa julkkarihintaan.
Ilmoittaudu tilaisuuteen 21.8. mennessä os: info@avain.net
Lämpimästi tervetuloa!
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