Paraisten koulutustarjonta monipuolistuu

Opinnot suunnitellaan siten, että kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa. Kaksoistutkinnosta kiinnostuneet opiskelijat hakeutuvat johonkin Axxellin Paraisilla tarjolla olevaan koulutukseen ja suorittavat sen jälkeen ylioppilastutkintoon kuuluvat lukion pakolliset opinnot Pargas svenska gymnasiumissa.

– On hienoa, että kaksoistutkinnon mahdollisuus toteutuu jälleen Paraisilla, kiitos läheisen yhteistyön koulukeskuksessamme, kaupungin sivistysjohtaja Ulrika Lundberg kertoo.

Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa vain ruotsiksi, sillä Axxell tarjoaa opetusta Paraisilla ainoastaan ruotsiksi .