Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Stubb vierailee Paraisilla

10.8.2026 11:48:08 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote

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Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 47/2026
10.8.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Paraisilla tiistaina 18. elokuuta 2026.

Presidentti Stubbin ohjelma käynnistyy pyöreän pöydän lounaskeskustelulla Saaristomeren luonnosta. Lounaalle osallistuvat Baltic Sea Action Groupin puheenjohtaja Ilkka Herlin ja hallituksen jäsen Saara Kankaanrinta, John Nurmisen säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt, Åbo Akademin apulaisprofessori Christoffer Boström, Saaristomeren UNESCO-biosfäärialueen koordinaattori Katja Bonnevier, Turun yliopiston dosentti, Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen sekä Paraisten kaupunginjohtaja Tom Simola.

Päivä jatkuu vierailulla Brava Oppimiskeskuksessa, kaksikielisessä kampuksessa, jossa toimivat yläkoulut, lukiot sekä ammatillisen koulutuksen toimijat. Vierailullaan presidentti tutustuu oppimiskeskuksen toimintaan, ammatillisiin koulutusaloihin sekä tapaa oppilaita haastattelun merkeissä.

Vierailu päättyy Keskuspuistossa järjestettävään avoimeen yleisötilaisuuteen, jossa presidentti tapaa paikallisia kello 14.30.

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