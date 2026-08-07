Eksoskeletonit, hyllytystyön ”tukirangat” käyttöön SSO:n Prismoissa
11.8.2026 14:03:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ottaa käyttöön uusia työhyvinvointia tukevia eksoskeletoneja eli niin sanottuja "tukirankoja". Kyse ei ole robotiikasta tai moottoroiduista laitteista, vaan kevyistä ja puettavista apuvälineistä, jotka auttavat kehoa kuormittavissa työvaiheissa.
Eksoskeletonien tarkoituksena on vähentää työn fyysistä rasitusta esimerkiksi nostamisessa ja kantamisessa, toistuvissa kumarteluissa, hyllytystyössä sekä pään yläpuolella tehtävissä työtehtävissä.
Käyttöön tulevat mallit on suunniteltu tukemaan erityisesti selkää, hartioita, käsivarsia ja lantiota työn aikana. Ne siirtävät osan kuormituksesta keholta pois ja voivat helpottaa työskentelyä etenkin pitkien työvuorojen aikana. Tutkimuksissa eksoskeletonien on havaittu vähentävän lihasten kuormitusta ja väsymistä erilaisissa työtehtävissä.
– Työterveyshuollon näkemyksestä eksoskeletonit ovat hyvä lisä ergonomian tukemiseen kehoa fyysisesti kuormittavassa työssä. Oikein käytettyinä eksoskeletonit tukevat työntekijän jaksamista ja ovat yksi keino edistää työhyvinvointia osana toistotyön ergonomiaa. Näitä "tukirankoja" voidaan myös hyödyntää silloin, kun työkyky tuki- ja liikuntaelimistön osalta on lievästi heikentynyt, kertoo työfysioterapeutti Katariina Mikkola Mehiläisestä.
Eksoskeletonit testattiin Prismoissa innostunein mielin
Elokuun alussa kaikissa SSO:n Prismoissa järjestettiin esittelytilaisuudet, joissa halukkaat prismalaiset pääsivät tutustumaan eksoskeletoneihin ja kokeilemaan niiden käyttöä. Eksoskeletonin maahantuojan Meditas Oy:n edustajan Minna Laineen mukaan tukirangat herättivät paljon mielenkiintoa ja olivat testipäivänä ahkerassa käytössä.
– Ihmettelevien katseiden jälkeen pääsimme kokeilemaan eksoskeletoneja eri henkilöillä eri työpisteissä. Rohkeita kokeilijoita riitti ja useammat olivatkin jo kuulleet kokemuksia muista S-ryhmän pisteistä. On vaikeaa kokea laitteiden mahdollistamaa kevyempää tapaa tehdä töitä, ellei ole käytännössä tätä omassa kehossa tuntenut, kertoo Laine.
”Kyllä se keventää” kuuluu usein ihmettelevänä kommenttina. Tästä syystä nämä kokeilupäivät oikeissa töissä ovat todella tärkeitä. Työsuojelun, esihenkilöiden ja johdon sitoutuminen sekä tuki aivan uuden teknologian käyttöönottoon on tärkeää uusien toimintatapojen hyödyntämiseen, jatkaa Laine.
Keskiössä työhyvinvoinnin kehittäminen
Eksoskeletonit ovat osa SSO:n panostusta turvalliseen työympäristöön, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
– Etsimme jatkuvasti keinoja tukea henkilöstön hyvinvointia arjen työssä. Uusien apuvälineiden etsiminen on tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittämistyötä ja tässä äärimmäisen tärkeässä roolissa ovat työntekijöiden mielipiteet ja kokemukset. Yhdessä teemme työarjesta parempaa, sanoo SSO:n työsuojelupäällikkö Heli Jauhanen.
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Ruokarobotti on liikenteessä tarkkaavainen ja koulujen alkaessa muistuttaa: ole sinäkin7.8.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* lähes kolmasosa autoilijoista kertoi, että liikenteen seuranta auton ratissa on heikentynyt ainakin kerran puhelimen käytön takia. Nyt on aika ottaa tarkkaavaisuus ratissa tavaksi ja jättää puhelin laukkuun tai taskuun, sillä pienet koululaiset aloittavat koulutiensä. Kun koulut alkavat, katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät myymälöiden lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita. Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea ja kymmenen robottia Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alueella. Liikenneturva muistuttaa, että katseen siirtyminen pois liikennetilanteesta on kaikkein riskialtteinta. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä. – On tärkeää, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se
Heijastinreput heilumaan - jaamme pikkukoululaisille turvaa ja näkyvyyttä koulutielle6.8.2026 09:50:00 EEST | Tiedote
Turvallinen koulutie alkaa hyvästä näkyvyydestä. Syksyn hämärtyessä lasten näkyvyys liikenteessä korostuu. SSO jakaa pikkukoululaisille heijastinreppuja turvallisempien koulumatkojen tueksi.
Rantajamit tarjosi kesäsadetta, auringonpaistetta ja elämyksiä6.7.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Iloiset festarikävijät, suosikkiartistit ja unohtumattomat hetket olivat reseptinä tämänvuotisille Rantajameille Lohjan Aurlahden rannassa. Kävijämäärä pysyy vuodesta toiseen tasaisena, ollen tälläkin kertaa noin 12 000. Tänä vuonna ohjelmistoon palannut Nuorisopäivä täytti odotukset rentona koko perheen tapahtumana.
Rantajamit tuo Aurlahteen kesän ykköstähdet ja koko perheen Nuorisopäivän29.6.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Aurlahden kesäillat täyttyvät taas iloisista festarikävijöistä, kun perinteiset Rantajamit järjestetään 2.–4.7. Lohjan keskustan tuntumassa. Kauniissa järvimiljöössä järjestettävä festivaali on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kesän suosituimmista tapahtumista läntisellä Uudellamaalla. Tänäkään vuonna artistikattaus ei petä, vaan luvassa on jälleen Suomen ykköstähtiä torstaista lauantaihin.
SSO:n uusi tapahtumatila Rikala Events taipuu moneen menoon17.6.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Saloon Original Sokos Hotel Rikalan yhteyteen kesäkuussa avattu tapahtumatila Rikala Events on yhdistelmä ketteryyttä, helppoutta ja viihtyisyyttä. Tilassa voi järjestää tapahtumia pienistä perhejuhlista lähes 600 hengen tilaisuuksiin, ja kaikki tarvittavat palvelut ruoasta majoitukseen löytyvät saman katon alta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme