Eksoskeletonit, hyllytystyön ”tukirangat” käyttöön SSO:n Prismoissa

Eksoskeletonien tarkoituksena on vähentää työn fyysistä rasitusta esimerkiksi nostamisessa ja kantamisessa, toistuvissa kumarteluissa, hyllytystyössä sekä pään yläpuolella tehtävissä työtehtävissä.

Käyttöön tulevat mallit on suunniteltu tukemaan erityisesti selkää, hartioita, käsivarsia ja lantiota työn aikana. Ne siirtävät osan kuormituksesta keholta pois ja voivat helpottaa työskentelyä etenkin pitkien työvuorojen aikana. Tutkimuksissa eksoskeletonien on havaittu vähentävän lihasten kuormitusta ja väsymistä erilaisissa työtehtävissä.

– Työterveyshuollon näkemyksestä eksoskeletonit ovat hyvä lisä ergonomian tukemiseen kehoa fyysisesti kuormittavassa työssä. Oikein käytettyinä eksoskeletonit tukevat työntekijän jaksamista ja ovat yksi keino edistää työhyvinvointia osana toistotyön ergonomiaa. Näitä "tukirankoja" voidaan myös hyödyntää silloin, kun työkyky tuki- ja liikuntaelimistön osalta on lievästi heikentynyt, kertoo työfysioterapeutti Katariina Mikkola Mehiläisestä.

Eksoskeletonit testattiin Prismoissa innostunein mielin

Elokuun alussa kaikissa SSO:n Prismoissa järjestettiin esittelytilaisuudet, joissa halukkaat prismalaiset pääsivät tutustumaan eksoskeletoneihin ja kokeilemaan niiden käyttöä. Eksoskeletonin maahantuojan Meditas Oy:n edustajan Minna Laineen mukaan tukirangat herättivät paljon mielenkiintoa ja olivat testipäivänä ahkerassa käytössä.

– Ihmettelevien katseiden jälkeen pääsimme kokeilemaan eksoskeletoneja eri henkilöillä eri työpisteissä. Rohkeita kokeilijoita riitti ja useammat olivatkin jo kuulleet kokemuksia muista S-ryhmän pisteistä. On vaikeaa kokea laitteiden mahdollistamaa kevyempää tapaa tehdä töitä, ellei ole käytännössä tätä omassa kehossa tuntenut, kertoo Laine.

”Kyllä se keventää” kuuluu usein ihmettelevänä kommenttina. Tästä syystä nämä kokeilupäivät oikeissa töissä ovat todella tärkeitä. Työsuojelun, esihenkilöiden ja johdon sitoutuminen sekä tuki aivan uuden teknologian käyttöönottoon on tärkeää uusien toimintatapojen hyödyntämiseen, jatkaa Laine.

Keskiössä työhyvinvoinnin kehittäminen

Eksoskeletonit ovat osa SSO:n panostusta turvalliseen työympäristöön, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

– Etsimme jatkuvasti keinoja tukea henkilöstön hyvinvointia arjen työssä. Uusien apuvälineiden etsiminen on tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittämistyötä ja tässä äärimmäisen tärkeässä roolissa ovat työntekijöiden mielipiteet ja kokemukset. Yhdessä teemme työarjesta parempaa, sanoo SSO:n työsuojelupäällikkö Heli Jauhanen.