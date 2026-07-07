AI investoinnit vauhdittavat elektroniikka ja ICT sektorin kasvua
11.8.2026 08:30:00 EEST | Atradius | Tiedote
Atradiuksen tuore Industry Trends Electronics/ICT August 2026 ‑raportti toteaa, että elektroniikka- ja ICT‑sektori jatkaa vahvaa kasvuaan tekoälyyn liittyvien investointien siivittämänä.
Globaalin tuotannon odotetaan kasvavan 11 % vuonna 2026 ja 7,3 % vuonna 2027, kun yritykset lisäävät panostuksiaan datakeskuksiin, pilvi-infrastruktuuriin, automaatioon ja älykkäisiin teollisuusratkaisuihin. Kehitys heijastaa laajempaa murrosta, jossa AI‑teknologiat integroituvat nopeasti sekä kuluttaja- että yritysratkaisuihin.
Kasvu näkyy erityisen voimakkaasti USA:ssa, jossa datakeskuksiin, puolijohteisiin ja sähköverkkoihin kohdistuvat investoinnit ovat nousseet merkittäviksi talouskasvun ajureiksi. Aasian maat, erityisesti Kiina, Etelä-Korea ja Taiwan, hyötyvät samanaikaisesti vahvasta kysynnästä ja kasvattavat tuotantoaan kaksinumeroisin luvuin. Euroopassa kehitys on vakaampaa, mutta investoinnit vihreään teknologiaan ja automaatioon tukevat elektroniikka- ja ICT-sektorin pitkän aikavälin näkymiä.
Raportti nostaa kuitenkin esiin merkittävän haasteen: globaalin pulan perinteisistä muistipiireistä. Kun sirujen valmistajat siirtävät tuotantokapasiteettiaan kohti tekoälykäyttöön tarkoitettuja huipputeknologisia siruja, joiden katteet ovat korkeammat, perinteisten muistisirujen maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti on vähenemässä. Puute ja siihen liittyvät hinnankorotukset ovat haitallisia perinteisten muistisirujen ostajille, kuten älypuhelinten, tietokoneiden, kuluttajaelektroniikan ja sähkölaitteiden valmistajille sekä autoteollisuudelle.
Vaikka suurimmat muistivalmistajat investoivat tuotannon laajentamiseen, uudet tehtaat valmistuvat vasta vuosien päästä. Samalla raportti varoittaa AI‑ylisijoittamisen riskistä: jos teknologian tuottavuusodotukset eivät toteudu, investoinnit voivat hidastua nopeasti.
Kokonaisuutena elektroniikka- ja ICT‑sektori on matkalla kohti vahvaa kasvua, jota tukevat tekoäly, digitalisaatio ja teollinen automaatio, mutta toimitusketjujen haavoittuvuudet vaativat yrityksiltä tarkkaa riskienhallintaa.
Maajohtaja Juhani Laitala korostaa tilanteen kaksijakoisuutta: "Elektroniikka‑ ja ICT‑sektorin kasvu osoittaa, että tekoälyinvestoinnit ovat siirtyneet kokeiluista laajamittaiseen toteutukseen. Samalla perinteisten muistisirujen niukkuus korostaa tarvetta vahvalle toimitusketjujen riskienhallinnalle.”
Lisätietoja: Industry trends electronics/ICT August 2026
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Yhteyshenkilöt
Jenna OllikainenAtradius Suomi / ViestintäPuh:+358405157069jenna.ollikainen@atradius.com
Juhani LaitalaAtradius Suomi / MaajohtajaPuh:+358500508368juhani.laitala@atradius.com
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