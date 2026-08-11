Kasvitautien arvoituksia ja suojelutyötä siemenpankissa – Luomuksen mediapäivä 31.8.
11.8.2026 07:20:00 EEST | Helsingin yliopisto | Kutsu
Tervetuloa Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) mediapäivään Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan maanantaina 31.8.2026. Iltapäivän aikana toimittajilla on mahdollisuus tutustua kasvi- ja sienitieteen ajankohtaiseen tutkimukseen, tavata tutkijoita sekä vierailla yleisöltä normaalisti suljetussa kasvimuseossa.
Mediapäivä tarjoaa konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka historia kohtaa nykyteknologian. Miten kasvitieteellisiä kokoelmia hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden tutkimisessa ja tulevien muutosten ennakoinnissa? Millaisiin kysymyksiin tutkijat etsivät juuri nyt vastauksia?
Paikalla on muun muassa sieniin, jäkäliin ja putkilokasveihin erikoistuneita tutkijoita sekä puutarhureita. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskusteluihin, taustoitukseen, haastatteluihin ja kuvaamiseen.
Aika: maanantai 31.8.2026 klo 13–16
Paikka: Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Kaisaniemenranta 2, Helsinki
Ilmoittaudu mukaan mediapäivään.
Päivän aikana pääset tutustumaan kasvimuseon herbaarioon ja kuulet muun muassa seuraavista aiheista:
Mikä on tuo ruskea laikku? – Kasvien sienitautien tunnistus
Kasvien sienitaudit aiheuttavat vuosittain merkittäviä satovaurioita, mutta niiden lajintunnistus ulkonäön perusteella on usein hankalaa – jopa mahdotonta. Luomus on mukana kehittämässä uusia DNA- ja tekoälypohjaisia työkaluja sienitautien tunnistamiseen. Millaisia asioita ruokaturvassa tulisi huomioida ilmastonmuutoksen aikakaudella?
Ei pelkkä tuomiopäivän holvi – Kierros siemenpankissa
Luomus vaalii uhanalaisia lajeja tallettamalla niitä siemenpankkiin ja edistämällä niiden pärjäämistä luonnossa. Tulevaan varaudutaan myös tutkimalla lämpötilojen vaikutusta itämiseen.
Mystiset sammalet ja jäkälät
Sammalet verhosivat maapalloa jo yli 400 miljoonaa vuotta sitten. Jäkälät puolestaan ovat eliöryhmä, joka on kehittynyt useita kertoja itsenäisesti evoluutiohistorian aikana. Mitä voimme oppia näiltä sitkeiltä mestarisopeutujilta?
Elävä kansalliskokoelma
Kasvitieteellisen puutarhan kasvit ovat arvokas osa Suomen luonnontieteellistä kansalliskokoelmaa. Miten kasvitieteellisessä puutarhassa työskentely eroaa tavanomaisista puutarhurin tehtävistä? Luomuksen puutarhurit kertovat työstään ja esittelevät ulkopuutarhan sekä kasvihuoneiden eri osia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emil JohanssonHelsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseoPuh:0294128818Puh:0503503162emil.johansson@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/emil-johansson-9495613
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on enemmän kuin museo. Helsingin yliopistoon kuuluva Luomus ylläpitää yhtä maailman merkittävimmistä luonnontieteellisistä kokoelmista sekä tekee niihin liittyvää tutkimusta. Kokoelmiin pääsee tutustumaan kolmessa yleisökohteessa Helsingissä: Luonnontieteellisessä museossa sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa.
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