Veneilyn viikkokatsaus 33/2026: Purjehduksen Grand Slamissa kauden viimeinen osakilpailu – suomalaistiimi kuudes
10.8.2026 15:10:48 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Keskinen ja Roihu kuudensia Los Angelesin olympiavesillä
Akseli Keskinen ja Katariina Roihu purjehtivat kuudenneksi San Pedrossa Yhdysvalloissa, jossa kilpailtiin olympialuokkien Grand Slam -sarjan kauden viimeinen osakilpailu. Tulos on Nacra 17 -luokassa kilpailevalle suomalaiskaksikolle uran paras yhteinen sijoitus.
Keskinen ja Roihu purjehtivat läpi kilpailun tasaisesti ja onnistuivat pitämään vauhtinsa myös ratkaisuhetkillä. Taakse jäivät muun muassa Pariisin olympialaisten hopea- ja pronssimitalistit.
Lue koko juttu täältä.
Tällä viikolla:
Nähdään Uivassa 13.-16.8.!
Suomen Purjehdus ja Veneily on vahvasti edustettuna Uivassa venenäyttelyssä Helsingin HSK:lla 13.-16. elokuuta. Osastomme löytyy aivan sisäänkäynnin ja ravintola Blue Peterin vierestä. Tervetuloa testaamaan taitosi solmupenkissämme, haastamaan kaverisi tai lapsesi hengauskisaan kiikussa tai tutustumaan optimistijollasimulaattoriin!
Perjantaista sunnuntaihin toteutamme yhteistyössä Helsingfors Segelklubbin kanssa suositut optarikokeilut vesillä. Opastetut purjehdukset: perjantaina kello 15-19, lauantaina kello 12-19 ja sunnuntaina kello 12-17.
Lisätietoa: uiva.fi
14.-16.8. Purjehdusliigan ensimmäinen semifinaali Uivan yhteydessä
Suomen Purjehdusliiga 2026 käynnistyy elokuussa. Yli kymmenen vuotta järjestetty kilpailu kokoaa yhteen purjehtijoita harrastajista maajoukkuetasolle ja on yksi arvostetuimmista ja suosituimmista seurajoukkueiden välisistä kilpailuista niin Suomessa kuin Euroopassakin.
Kauden 2026 ensimmäinen semifinaali purjehditaan 14.–16. elokuuta Helsingissä HSK:n vesillä Uivan venemessujen yhteydessä.
Lisätietoa täällä.
15.8. Viaporin Tuoppi
Viaporin Tuoppi on pohjoismaiden suurin, vain puisille purjeveneille avoin regatta. Vuosittain kilpailemassa on noin 130 venekuntaa. Regatan järjestää Suomenlinnan Pursiseura, tänä vuonna jo 42. kerran. Kilpailemassa ovat käytännössä kaikki puiset klassikkoveneluokat omina lähtöinään ja lisäksi kolme ns. puu-lys-luokkaa kilpailee takaa-ajolähtöinä. Kilpailu on aidosti matalan kynnyksen purjehduskilpailu ja se on avoin kaikenlaisille miehistöille ja purjeveneille (mutta vain puisille). Mukana on niin perheitä, kaveriporukoita, kuin rankingluokissa kisaavia maailmanmestareita. Illalla kokoonnutaan Suomenlinnan Pursiseuran kotisatamaan juhlimaan yhdessä, ihailemaan kauniita veneitä ja käymään läpi päivän kilpailua.
Lue lisää täältä.
Muuta:
Elokuun kaikille avoimet ja ilmaiset Yhdessä vesille -tapahtumat
Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan veneilyyn ja veneseuroihin! Veneseurojen Yhdessä vesille -tapahtumat ovat hieno mahdollisuus jutella seurojen ja veneilijöiden kanssa ja saada arvokasta tietoa veneilystä ja seuratoiminnasta. Maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat tuovat yhteen niin kokeneet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, lapset kuin aikuisetkin, kaikki ovat tervetulleita nauttimaan veneilystä!
Elokuun tapahtumat:
- Kokkolan Purjehtijoiden Yhdessä vesille -tapahtuma 15.8. klo 11.00-14.00. Lue lisää.
- Avoimet ovet Savonlinnan Pursiseuran Iso Kankaisten saaressa 15.8. klo 10.00- 15.00. Lue lisää täältä tai Facebookista.
- Kotkan Pursiseuran Veneilytapahtuma Meriniemessä 21.-.22.8. Lue lisää.
- Näsijärven Purjehdusseuran Veneilypäivä 23.8.2026 klo 10-16. Lue lisää.
- Turun Työväen Pursiseuran avoimet ovet Pitkäkarissa 30.8. klo 11.-16. Lue lisää.
Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lue lisää kaikista tapahtumista täältä.
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Olympiapurjehdus: Keskinen ja Roihu kuudensia Los Angelesin olympiavesillä9.8.2026 10:00:53 EEST | Tiedote
Akseli Keskinen ja Katariina Roihu purjehtivat kuudenneksi San Pedrossa Yhdysvalloissa, jossa kilpailtiin olympialuokkien Grand Slam -sarjan kauden viimeinen osakilpailu. Tulos on Nacra 17 -luokassa kilpailevalle suomalaiskaksikolle uran paras yhteinen sijoitus. Keskinen ja Roihu purjehtivat läpi kilpailun tasaisesti ja onnistuivat pitämään vauhtinsa myös ratkaisuhetkillä. Taakse jäivät muun muassa Pariisin olympialaisten hopea- ja pronssimitalistit. – Oli hyvä päivä. Tuuli aika kovaa ja oli flätti vesi. Kryssivauhti oli meillä tosi hyvä, lensseillä pitää vielä vähän parantaa. Täältä mennään kotiin tekemään teknisiä juttuja, niitäkin pitää vähän harjoitella, mikä näkyi tänään. Los Angelesin olympialaisten kisapaikkana toimiva San Pedro suomalaiskaksikon mieleen. – Meillä oli hauska kisa ylipäätään. Täällä on hienoa purjehtia. Lämmintä on vähän yli 30 astetta, ja vesi on lämmintä. Välillä tuulee vähän enemmän, välillä vähemmän ja on haastava aallokko, joten mikäs siinä on purjehtiessa.
Veneilyn viikkokatsaus 32/2026: Viveka Vapaavuorelle toinen MM-kulta3.8.2026 15:08:43 EEST | Tiedote
Viveka Vapaavuori uusi 3J-luokan maailmanmestaruutensa Offshoren 3J-luokan kruunattu kuningatar on jälleen Suomen Viveka Vapaavuori, joka voitti maailmanmestaruuden ensi kertaa viime vuonna Jussi Myllymäen kanssa ja juhlisti molempien osakilpailuiden voittoa tänä vuonna saksalaisen Jarno Frommannin kanssa. -Onhan tämä todella hieno fiilis! Maailmanmestaruuden voittaminen on aina vaikeaa, mutta sen uusiminen tuntuu ehkä vieläkin hienommalta. Tiesimme, että kilpailusta tulee kova, sillä monilla muilla tiimeillä oli enemmän testipäiviä ja kilpailuja alla, kun taas meillä kyseessä oli kauden eka kisa, Vapaavuori kommentoi. Lue koko juttu täällä. Nuori suomalaiskuljettaja menehtyi Kotkassa: ”Lämmin osanottomme” Kotka Powerboat Racen GT30-luokan kilpailu keskeytettiin 1. elokuuta sattuneen järkyttävän onnettomuuden vuoksi. 18-vuotias suomalaiskilpailija menehtyi, kun kaksi kilpavenettä törmäsi kilpailutilanteessa Hovinsaaren edustalla toisiinsa. – Oli selvää, että päätimme keskeyttää kaikkie
Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -kausi huipentuu Los Angelesin olympiavesillä31.7.2026 20:29:44 EEST | Tiedote
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu purjehditaan ensi viikolla San Pedrossa Yhdysvalloissa. Vuoden 2028 olympialaisten purjehdusnäyttämönä toimiva San Pedro tunnetaan tasaisista länsituulistaan ja pitkistä perinteistään kansainvälisten purjehduskilpailujen isäntäkaupunkina. Suomalaispurjehtijoista mukana ovat Akseli Keskinen ja Katariina Roihu Nacra 17 -veneluokassa. He ovat päässeet ottamaan tuntumaa olosuhteisiin jo harjoitusten aikana. – Treeniviikko on sujunut lupaavasti, ja olemme päässeet tutustumaan kisapaikan olosuhteisiin kattavasti. Veneen vauhti on tuntunut hyvältä, ja joka päivä iltapäivällä noin kolmen aikaan nouseva tuuli on tarjonnut erinomaiset puitteet harjoittelulle. Olemme saaneet hyödynnettyä jokaisen purjehduspäivän ja kerättyä paljon laadukkaita toistoja alle. Kisoihin lähdetään luottavaisin mielin. Tavoitteena on tuoda kilpailuihin sama vauhti ja tekemisen taso, joka on löydetty treeneissä. On ollut hienoa pääst
Olympiapurjehdus: EM-kisat päätökseen Saksassa12.7.2026 19:20:42 EEST | Tiedote
Purjehduksen Nacra 17- ja 49er-luokkien EM-kilpailut päättyivät Saksan Eckernfördessä. Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu päättivät kisansa eilen sijoittumalla 13:nneksi. Suomalaisvenekunnan kilpailuviikon kohokohta oli toiseksi viimeisen lähdön voitto. – Oli kevyen tuulen päivä, ja oli kiva nähdä miten myös siinä ollaan saatu vauhti kohdilleen ja päästiin taistelemaan kärkikahinoissa. 49er-luokassa Suomea edustaneet Aatos ja Onni Kylävainio purjehtivat kokonaistuloksissa sijalle 56. Päätöspäivänä ajettiin yksi lähtö vaihtelevissa olosuhteissa. – Olosuhteet olivat tänään todella vaihtelevat ja haastavat, mutta kevyttä keliä oli koko ajan. Meillä oli vesillä paljon hyvää, eikä varsinaisesti tehty mitään virheitä, mutta tämän päivän tekeminen ei riittänyt, ja vauhtiongelmat vaikeuttivat kilpailua. Ei päästy näyttämään parasta osaamistamme oikein missään kohtaa finaalivaiheessa. Karsintoihin olimme todella tyytyväisiä, ja niissä pystyttiin näyttämään, mihin pystymme. Ky
Olympiapurjehdus: Purjehduksen Euroopan mestaruuksia ratkotaan Saksassa ensi viikolla4.7.2026 10:12:56 EEST | Tiedote
Nacra 17 - ja 49er-luokkien EM-kilpailut käynnistyvät tulevana tiistaina 7.7. Kisat käydään Saksan Eckernfördessä, joka sijaitsee Itämeren rannalla syvän ja suojaisan Eckernfördenlahden perällä. Lahti tunnetaan hyvistä tuuliolosuhteistaan, eikä täysin tyyniä päiviä esiinny usein. Pohjois-Saksan Itämeren rannikolle on tyypillistä myös sään nopea vaihtelu, joten saman kilpailupäivän aikana voidaan nähdä monenlaisia olosuhteita. Suomen Nacra-kaksikko Akseli Keskinen ja Katariina Roihu odottavat innolla uuteen kisapaikkaan pääsemistä. – Kiva päästä purjehtimaan uudessa paikassa! Näyttää tulevan mielenkiintoinen kilpailu, kun purjehditaan pienellä lahdella. Olosuhteista on odotettavissa joko shiftaavaa maatuulta tai keskikevyttä merituulta. Lähdemme kisaan hyvillä fiiliksillä ja odotamme innolla, että pääsemme mittaamaan vauhtiamme muiden kärkiveneiden kanssa, kaksikko kuvaa. 49er-luokassa Suomea edustavat Aatos ja Onni Kylävainio. – Tiimimme lähtee luottavaisin mielin kisaan. Hyvä treenile
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