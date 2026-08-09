Veneilyn viikkokatsaus 33/2026: Purjehduksen Grand Slamissa kauden viimeinen osakilpailu – suomalaistiimi kuudes

Keskinen ja Roihu kuudensia Los Angelesin olympiavesillä

Akseli Keskinen ja Katariina Roihu purjehtivat kuudenneksi San Pedrossa Yhdysvalloissa, jossa kilpailtiin olympialuokkien Grand Slam -sarjan kauden viimeinen osakilpailu. Tulos on Nacra 17 -luokassa kilpailevalle suomalaiskaksikolle uran paras yhteinen sijoitus.

Keskinen ja Roihu purjehtivat läpi kilpailun tasaisesti ja onnistuivat pitämään vauhtinsa myös ratkaisuhetkillä. Taakse jäivät muun muassa Pariisin olympialaisten hopea- ja pronssimitalistit.

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Tällä viikolla:

Nähdään Uivassa 13.-16.8.!

Suomen Purjehdus ja Veneily on vahvasti edustettuna Uivassa venenäyttelyssä Helsingin HSK:lla 13.-16. elokuuta. Osastomme löytyy aivan sisäänkäynnin ja ravintola Blue Peterin vierestä. Tervetuloa testaamaan taitosi solmupenkissämme, haastamaan kaverisi tai lapsesi hengauskisaan kiikussa tai tutustumaan optimistijollasimulaattoriin!

Perjantaista sunnuntaihin toteutamme yhteistyössä Helsingfors Segelklubbin kanssa suositut optarikokeilut vesillä. Opastetut purjehdukset: perjantaina kello 15-19, lauantaina kello 12-19 ja sunnuntaina kello 12-17.

Lisätietoa: uiva.fi

14.-16.8. Purjehdusliigan ensimmäinen semifinaali Uivan yhteydessä

Suomen Purjehdusliiga 2026 käynnistyy elokuussa. Yli kymmenen vuotta järjestetty kilpailu kokoaa yhteen purjehtijoita harrastajista maajoukkuetasolle ja on yksi arvostetuimmista ja suosituimmista seurajoukkueiden välisistä kilpailuista niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Kauden 2026 ensimmäinen semifinaali purjehditaan 14.–16. elokuuta Helsingissä HSK:n vesillä Uivan venemessujen yhteydessä.

Lisätietoa täällä.

15.8. Viaporin Tuoppi

Viaporin Tuoppi on pohjoismaiden suurin, vain puisille purjeveneille avoin regatta. Vuosittain kilpailemassa on noin 130 venekuntaa. Regatan järjestää Suomenlinnan Pursiseura, tänä vuonna jo 42. kerran. Kilpailemassa ovat käytännössä kaikki puiset klassikkoveneluokat omina lähtöinään ja lisäksi kolme ns. puu-lys-luokkaa kilpailee takaa-ajolähtöinä. Kilpailu on aidosti matalan kynnyksen purjehduskilpailu ja se on avoin kaikenlaisille miehistöille ja purjeveneille (mutta vain puisille). Mukana on niin perheitä, kaveriporukoita, kuin rankingluokissa kisaavia maailmanmestareita. Illalla kokoonnutaan Suomenlinnan Pursiseuran kotisatamaan juhlimaan yhdessä, ihailemaan kauniita veneitä ja käymään läpi päivän kilpailua.

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Muuta:

Elokuun kaikille avoimet ja ilmaiset Yhdessä vesille -tapahtumat

Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan veneilyyn ja veneseuroihin! Veneseurojen Yhdessä vesille -tapahtumat ovat hieno mahdollisuus jutella seurojen ja veneilijöiden kanssa ja saada arvokasta tietoa veneilystä ja seuratoiminnasta. Maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat tuovat yhteen niin kokeneet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, lapset kuin aikuisetkin, kaikki ovat tervetulleita nauttimaan veneilystä!

Elokuun tapahtumat:

Kokkolan Purjehtijoiden Yhdessä vesille -tapahtuma 15.8. klo 11.00-14.00. Lue lisää.

Lue lisää. Avoimet ovet Savonlinnan Pursiseuran Iso Kankaisten saaressa 15.8. klo 10.00- 15.00 . Lue lisää täältä tai Facebookista.

. Lue lisää täältä tai Facebookista. Kotkan Pursiseuran Veneilytapahtuma Meriniemessä 21.-.22.8. Lue lisää.

Lue lisää. Näsijärven Purjehdusseuran Veneilypäivä 23.8.2026 klo 10-16. Lue lisää.

Lue lisää. Turun Työväen Pursiseuran avoimet ovet Pitkäkarissa 30.8. klo 11.-16. Lue lisää.



Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lue lisää kaikista tapahtumista täältä.

Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!

Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.

Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.

Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?

Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.

Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.

Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.