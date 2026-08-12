Museopäivä kutsuu tutustumaan Pohjanmaan monipuolisiin museoihin 23.8.
12.8.2026 15:24:26 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan museopäivää vietetään sunnuntaina 23.8. nyt kolmatta kertaa ja siihen osallistuu 33 museota eri puolilta Pohjanmaata. Museopäivän tarkoitus on tuoda esille Pohjanmaan monipuolisia museoita ja vapaaehtoista kotiseututyötä suurelle yleisölle.
Tapahtumassa mukana olevissa museokohteissa on avoimet ovet sunnuntaina 23.8. Joissain museoissa on paikalla myös oppaita, jotka kertovat museon toiminnasta. Museoissa on tarjolla myös lisäohjelmaa päivän kunniaksi.
Vaasalaisista museokohteista mukana ovat mm. Vanhan Vaasan museo, Vaasan Merimuseo, Vähänkyrön kotiseutumuseo, Fyrry – Pläkkyrimuseo sekä uutena kohteena Vähänkyrön Makkara- ja lahtarimuseo ”Toola”.
Museopäivä järjestetään nyt kolmatta kertaa Pohjanmaalla. Tänä vuonna osallistuvia museoita on mukana ennätysmäärä.
-Museopäivän tarkoituksena on houkutella uusia kävijöitä museoihin ja pitää osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Viime vuonna tapahtuma oli yleisömenestys, kertoo maakuntatutkija Kaj Höglund Vaasan museoista, joka toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan alueella.
Pohjanmaan museopäivä on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Vuotta 2026 vietetään teemalla Vaalimisen arvoiset. Museopäivä järjestetään samaan aikaan myös Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Pohjanmaan museopäivässä mukana olevat museot:
- Pirttikylän kotiseutumuseo, Kasitie 4720, Pirttikylä, avoinna klo 12–16
- Kuddnäsin museo, Pietarsaarentie 22, Uusikaarlepyy, avoinna klo 12–17
- Koivulahden kotiseutumuseo, Koivulahdentie, Mustasaari, avoinna klo 11–16
- Kaskisten kotiseutumuseo, Raatihuoneenkatu 48, Kaskinen, avoinna klo 13–15
- Kaskisten kalastusmuseo, Kalarannankuja, Kaskinen, avoinna klo 12–16
- Merenkurkun venemuseo, Åminnentie, Maalahti, avoinna klo 13–16, ilmainen sisäänpääsy ja kahvitarjoilu
- Brinkenin museo, Museivägen 5, Maalahti, avoinna klo 13–16, ilmainen sisäänpääsy, ilmaiset opastuskierrokset klo 13.30 ja 15.
- Vaasan työväenmuseo, Vapaudentie 27, Vaasa
- Smedsby Hembygdsförening rf, Sepänkyläntie 253, Mustasaari, avoinna klo 12–15. Oppaita paikalla kertomassa toiminnasta, ilmainen sisäänpääsy.
- Laihian kotiseutumuseo ja Nuukuuren museo, Rudontie 234, Laihia, avoinna klo 12–16. Opastuksia.
- Laihian sotiemme veteraanien museo, Laihiantie 39, Laihia, avoinna klo 12–18
- Vähänkyrön kotiseutumuseo, Kirkonsilta 6 ja Koulumuseo, Merikaarrontie 5, Vähäkyrö, avoinna klo 13–16
- Makkara- ja lahtarimuseo ”Toola”, Merikaarrontie 5, Vähäkyrö, avoinna klo 13–16
- Pläkkyrimuseo ”Fyrry”, Merikaarrontie 5, Vähäkyrö, avoinna klo 13–16
- Hyysikkämuseo, Merikaarrontie 5, Vähäkyrö, avoinna klo 13–16
- Kronoby Hembygdsförening, Tolvmansgården, Backfolkvägen 43, avoinna klo 12–15
- Vanhan Vaasan museo, Kauppiaankatu 10, avoinna klo 10–17
- Furiirinpuustelli, Taistelutannertie 130, Oravainen, avoinna klo 12–18
- Pietarsaaren museo, Malmin talo, Isokatu 2, Pietarsaari, avoinna klo 12–16
- Pietarsaaren museo, Näyttelyhalli Tempus, Pietarsaari, avoinna klo 12–16
- Vaasan merimuseo, Palosaaren salmi, Vaasa, avoinna klo 12–15
- Korsnäsin kotiseutumuseo, Kyrkobyvägen 32, Korsnäs, avoinna klo 13–17
- Vaasan 4H-yhdistys ja Alkulan tila, Gripinpolku 1, Vaasa, avoinna klo 13–16
- Vaasan Sotaveteraanimuseo, Kirkkopuistikko 22 A, Vaasa, avoinna klo 14–16
- Ålidens hembygdgård, Nybrännvägen 760, Purmo
- Korsnäsin pappilamuseo, Kyrkobyvägen 32, Korsnäs, avoinna klo 12–15
- Sundomin kotiseutumuseo, Myrgrundsvägen 467, Vaasa, avoinna klo 13–17
- Mortesin talomuseo, Uppbyggted 71, Björköby, avoinna klo 10–16
- Björkön venemuseo Svedjehamn, avoinna klo 10–16
- Torgaren pappila, Torgarevägen 22, Kruunupyy, avoinna klo 12–15
- Hannan tupa, Gerby-Vestervikin kotiseutumuseo, Västerviksvägen 288, Vaasa, avoinna klo 12–17
- Virgo arbetarbostadsmuseum, Masugnsvägen 29, Oravainen, avoinna klo 13–16
- Meteoria Söderfjärden, Marenintie 294, Vaasa, avoinna klo 12–16
Lue lisää: https://www.vaasa.fi/maakunnallinen-museotoiminta/
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Yhteyshenkilöt
Maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Vaasan museot, p. 0400 669 039, kaj.hoglund@vaasa.fi.
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
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