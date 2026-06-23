Tutkimus: FIR-teknologiaa hyödyntävät kipulaastarit vähensivät kroonista alaselkäkipua
11.8.2026 07:41:00 EEST | Terveystuotetukut ry | Tiedote
Huhtikuussa 2026 julkaistu satunnaistettu, sokkoutettu ja lumekontrolloitu tutkimus osoittaa, että FIR-teknologiaa hyödyntävät lääkkeettömät kipulaastarit lievittivät kroonista epäspesifiä alaselkäkipua tehokkaammin kuin kinesioteippaus tai lumelaastari. Lisäksi kipulaastareita käyttäneiden toimintakyky ja selän liikkuvuus paranivat vertailuryhmiä enemmän.
Krooninen alaselkäkipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista. Huhtikuussa 2026 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin kaukoinfrapunasäteilyä (FIR, far infrared radiation) hyödyntävien lääkkeettömien kipulaastareiden vaikutuksia krooniseen epäspesifiin alaselkäkipuun.
Tutkimukseen osallistui 240 aikuista, joilla oli ollut alaselkäkipua vähintään kuuden kuukauden ajan. Osallistujat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: FIR-kipulaastareita käyttäneisiin, kinesioteippausta saaneisiin sekä lumelaastareita käyttäneisiin. Hoitojakso kesti kaksi viikkoa.
Kipu väheni ja toimintakyky parani
Tutkimuksen mukaan FIR-kipulaastareita käyttäneillä kipu väheni selvästi enemmän kuin kinesioteippaus- tai lumeryhmissä. Myös toimintakyky sekä selän liikkuvuus paranivat vertailuryhmiä enemmän.
Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että FIR-teknologia voi tarjota lupaavan lääkkeettömän vaihtoehdon kroonisen epäspesifin alaselkäkivun hoidon tueksi.
”Krooninen alaselkäkipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista, ja lääkkeettömille hoitovaihtoehdoille on kasvavaa tarvetta. Tämä tutkimus vahvistaa osaltaan aiempaa tutkimusnäyttöä FIR-teknologiasta, johon FIT Kipulaastarimme perustuvat”, sanoo Terveystekniikka Valko Oy:n toimitusjohtaja Sanna Selenius.
FIR-teknologia hyödyntää kehon omaa lämpösäteilyä
Tutkimuksessa käytetyt kipulaastarit eivät sisällä lääkeaineita. Niiden vaikutus perustuu biomineraaleihin, jotka heijastavat kehon luonnostaan tuottamaa kaukoinfrapunasäteilyä takaisin kudoksiin.
Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa FIR-säteilyn on raportoitu voivan tukea paikallista mikroverenkiertoa ja lihasten palautumista. Vaikutusten pitkäaikaisuudesta ja tarkemmista vaikutusmekanismeista tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta.
”Vaikka lisätutkimuksia edelleen tarvitaan, tulokset ovat rohkaisevia ja tukevat lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen kehittämistä kroonisen kivun hallintaan”, toteaa Selenius.
Lisätietoja
Sanna Selenius
toimitusjohtaja, Terveystekniikka Valko Oy
puh. 040 049 0610
sanna@terveystekniikka.fi
Terveystekniikka Valko Oy on Terveystuotetukut ry:n jäsen.
Tutkimuksen tiedot
Lähde: Acta Biomedica 2026;97(2):18068
Julkaistu: 28.4.2026
DOI: 10.23750/ABM.2026.18068
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna SeleniustoimitusjohtajaTerveystekniikka Valko OyPuh:+358 40 049 0610sanna@terveystekniikka.fi
Tietoja julkaisijasta
Terveystuotetukut ry edistää laadukkaiden ja luotettavien terveystuotteiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia. www.terveystuotetukut.fi
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