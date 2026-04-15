Koululaisten silmälasimuoti 2026: sporttisuus, keveys ja aikuisten suosikkibrändit näkyvät lasten valinnoissa
18.8.2026 09:52:11 EEST | Silmäasema Oy | Tiedote
Koululaisten silmälasivalintoja ohjaavat nyt sporttisuus, keveys ja aikuisten suosikkibrändeistä tutut vaikutteet. Koululaiset haluavat silmälaseja, jotka ilmentävät omaa tyyliä ja heijastavat ajankohtaisia kehysmuodin trendejä.
Silmäasemalla on poikkeuksellisen hyvä näkymä lasten silmälasitrendeihin. Yritys on tarjonnut maksuttomat silmälasit voimassa olevaa silmälasimääräystä vastaan ekaluokkalaisille jo vuodesta 2015 lähtien. Kampanjan kautta jo noin 14 000 koululaista on saanut silmälasit. Tämän ansiosta Silmäasema näkee vuosittain, millaiset kehykset kiinnostavat koulunsa aloittavia lapsia eri puolilla Suomea.
Tämän vuoden kehysvalinnoissa korostuvat erityisesti klassiset, sporttiset ja tekniset mallit sekä persoonalliset värit ja yksityiskohdat. Silmäaseman suosituin lasten kehysbrändi on oma Inspiro-mallisto, mutta myös aikuisten suosimista brändeistä tutut Ray-Ban-, Puma- ja Oakley-kehykset kiinnostavat koululaisia. Lasten valinnoissa näkyy niin sanottu ”mini me” -ilmiö: lasten mallistoissa näkyvät samat brändit ja tyylit kuin aikuistenkin valinnoissa.
– Näemme vuosittain suuren määrän koulunsa aloittavia lapsia valitsemassa ensimmäisiä silmälasejaan. Lasten trendejä on erityisen kiinnostavaa seurata, sillä valinnoissa näkyvät yhtä aikaa lasten oma maku, kaveripiirin vaikutus ja laajemmat kehysmuodin suuntaukset, sanoo Silmäaseman valikoimapäällikkö, optikko Hanna Airio.
– Trendit näkyvät myös lasten yksittäisissä valinnoissa. Tyttöjen suosikeissa korostuvat vaalea värimaailma ja kevyet kehykset, kun taas pojat suosivat sporttisia malleja ja värikkäitä yksityiskohtia. Pienempiä lapsia puolestaan kiinnostavat kirkkaat värit, leikkisyys ja erilaiset toimintahahmot, Airio kertoo.
Trendit kiinnostavat, mutta istuvuus ratkaisee
Silmälaseissa ulkonäkö on tärkeä osa käyttökokemusta, mutta Airion mukaan onnistunut valinta syntyy vasta, kun tyyli yhdistyy hyvään istuvuuteen.
– Koululaisille silmälasit ovat yhä enemmän osa omaa tyyliä. Siksi on tärkeää, että lapsi itse pitää laseistaan. Muuten ne jäävät helposti laatikon pohjalle. Samalla kehyksen täytyy istua hyvin, pysyä mukana koulupäivän ja harrastusten vauhdissa sekä vastata käyttötarpeeseen. Parhaat silmälasit ovat sellaiset, joita lapsi käyttää mielellään joka päivä, Airio sanoo.
Kehystä valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti istuvuuteen, oikeaan kokoon, kestävyyteen ja käyttötarkoitukseen. Kehyksen tulisi pysyä hyvin paikallaan myös liikkeessä, eikä lapsen pitäisi joutua katsomaan linssien yli tai ali.
– Lasten kohdalla kannattaa harkita useampien lasien hankintaa kerralla, esimerkiksi yhdet yleislasit ja toiset harrastuskäyttöön. Lapsilla ja nuorilla voi vauhti olla välillä niin suuri, että laseille saattaa sattua haavereita enemmän kuin aikuiskäyttäjillä, Airio vinkkaa.
Hyvä näkö tukee oppimista
Koulun alkaessa hyvä näkö on yksi oppimisen tärkeistä edellytyksistä. Näkemiseen liittyviä haasteita ei kuitenkaan aina ole helppo tunnistaa, sillä lapsi ei välttämättä itse osaa kertoa niistä.
– Näkeminen vaikuttaa moniin koulutyössä tarvittaviin taitoihin, kuten lukemiseen, keskittymiseen ja uuden oppimiseen. Joskus näkemisen haasteet voivat näkyä esimerkiksi lukemisen hitautena, päänsärkynä tai vaikeutena keskittyä tehtäviin. Siksi näön tutkimiseen kannattaa hakeutua matalalla kynnyksellä erityisesti koulutien alkaessa, sanoo Silmäaseman ylilääkäri, silmätautien erikoislääkäri Kati Ranta.
Joissakin kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä näkemiseen liittyvien ongelmien sekä oppimisen ja tarkkaavaisuuden haasteiden välillä. Näköongelmien tunnistaminen ja hoitaminen eivät ratkaise esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöitä, mutta ne voivat auttaa varmistamaan, että lapsella on parhaat mahdolliset edellytykset oppimiseen ja koulunkäyntiin.
– Lasten silmät kehittyvät vielä kouluiässäkin. Lapsuuden silmäterveyden ongelmiin kannattaa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun niihin voidaan vielä vaikuttaa. Silmäasemalla alle kahdeksanvuotiaiden lasten näöntarkastukset tekee aina silmälääkäri, Ranta kertoo.
Ilmaiset silmälasit ekaluokkalaisille
Silmäasema tarjoaa ilmaiset silmälasit kaikille ekaluokkalaisille voimassa olevaa silmälasimääräystä vastaan. Kampanjan tavoitteena on varmistaa, että mahdolliset näköhaasteet eivät muodostu esteeksi koulutien alussa. Edun voi hyödyntää ensimmäisen kouluvuoden aikana.
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