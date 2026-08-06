Maakuntahallituksen päätökset 10.8.2026
10.8.2026 15:28:56 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Maakuntahallitus päätti lausunnosta Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta vuosille 2026–2034 ja sai ajankohtaiskatsauksen seuraavan EU-ohjelmakauden 2028–2034 kansallisesta valmistelusta.
Maakuntahallitus hyväksyi asiat esityslistan mukaisesti. Väylävirastolle annettavaan lausuntoon tehtiin pieni tarkennus Digiratahankkeen osalta.
Lausunto Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta vuosille 2026–2034
Tarkennus päätöstekstiin
Esityslistan teksti: "Liitto pitää myös tarkoituksenmukaisena, että kyseiset hankkeet sekä esimerkiksi Digirata-hanke esitetään osana kehittämishankkeiden rahoituskehystä" muutettiin seurvaaksi: "Liitto pitää myös tarkoituksenmukaisena, että Digirata hanketta kehitetään ja sille on löydettävä erillinen rahoitus.”
Saman kappaleen loppuun lisättiin teksti: ” Tähän valtion tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota myös rahoituksen osalta.”
Lausunnossaan maakuntahallitus varoittaa, että niukka väylärahoitus hidastaa useiden Päijät-Hämeelle tärkeiden tie- ja ratahankkeiden toteutumista.
Maakuntahallituksen mukaan on myönteistä, että valtatien 12 Risala–Mankala-osuus on mukana investointiohjelmassa, mutta korostaa, että valtatietä 12 tulee kehittää kokonaisuutena. Ohjelman ulkopuolelle on jätetty Joutjärvi–Risala-osuus, joka kuitenkin kuuluu Väyläviraston arvioissa kannattavimpien tiehankkeiden joukkoon.
Väylävirasto on esittänyt Joutjärvi–Risala-hanketta mahdollisena MAL-kohteena. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että MAL-rahoitusta käytetään ensisijaisesti kestävien liikkumismuotojen kehittämiseen Lahden kaupunkiseudulla ja katsoo, että valtion tulee vastata oman väyläverkon rakentamiskustannuksista. Tämä periaate vastaa sopimusmenettelyn alkuperäistä tavoitetta, muistuttaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.
Raideliikenteessä maakuntahallitus esittää suunnittelurahoitusta Savon oikoradalle, Lahti–Heinola-radan perusparannukselle sekä Kerava–Lahti–Kouvola-rataosuuden tarveselvitykselle. Lisäksi lentoradan toteuttaminen tärkeä Päijät-Hämeelle, mutta myös koko Suomen kilpailukyvyn, saavutettavuuden ja huoltovarmuuden kannalta strateginen investointi.
Päijät-Hämeen keskeiset kärkihankkeet
Maakuntahallitus esittää ohjelmakokonaisuuden jatkovalmistelussa huomioitaviksi erityisesti:
- Valtatien 12 Joutjärvi–Mankala välin parantaminen Lahden ja Kouvolan välillä
- Valtatien 12 Lahti–Tampere suunnittelu osuuden parantamiseksi
- Lentoradan suunnittelun jatkaminen ja radan rakentaminen
- Savon oikoradan sekä Lahti–Heinola-rataosuuden perusparannuksen suunnittelun
- Kerava–Lahti–Kouvola-rataosuuden tarveselvityksen rahoittamisen
- Valtatie 4:n Tuuliharjan eritasoliittymän suunnittelun jatkamisen
- Valtatie 4:n kehittämisen välillä Lusi–Oravakivensalmi
- Valtatien 24 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta parantavat toimenpiteet.
Maakuntahallituksen mukaan liikenneverkon kehittämiseen kohdistuu huomattavasti enemmän tarpeita kuin nykyinen rahoituskehys mahdollistaa. Siksi valtakunnallisesti merkittävien ja vaikuttavien hankkeiden eteneminen edellyttää tulevina vuosina lisäpanostuksia liikenneinfrastruktuuriin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika KariMaakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
Linkit
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallitus 10.8.2026 I Lausunto Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta ja katsaus uuden EU-ohjelmakauden valmisteluun6.8.2026 16:29:50 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallitus kokoontuu kesän jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 10.8.2026. Esityslistalla asioina ovat maakuntahallituksen lausunto Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta vuosille 2026–2034 ja tulevan EU-ohjelmakauden 2028–2034 kansallisen valmistelun tilannekatsaus.
Maakuntavaltuuston päätökset 16.6.202616.6.2026 16:05:17 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 16.6.2026 Itä-Hämeen opistossa Hartolassa. Valtuusto hyväksyi Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja käsitteli SDP:n valtuustoryhmän aloitteen Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.
Maakuntahallituksen päätökset 15.6.202615.6.2026 13:32:21 EEST | Tiedote
Kevätkauden viimeisessä kokouksessaan maakuntahallitus hyväksyi ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman, antoi lausunnon Etelä-Savon maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja päätti hankkeiden rahoitusesityksistä. Lisäksi se päätti vastauksestaan Provincian kyselyyn, joka koskee hankintalainmuutokseen liittyvää yhtiöjärjestelysuunnitemaa.
Päijät-Hämeen kulttuuriaarteet on nyt yhdessä paikassa – yli 100 kohdetta sähköisellä kartalla11.6.2026 13:58:00 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen kulttuuriaarteet on koottu yhteen helppokäyttöiselle sähköiselle kartalle. Uusi Päijät-Hämeen aarrekartta auttaa löytämään kiinnostavia kulttuuri-, taide- ja historiakohteita eri puolilta maakuntaa. Mukana on jo yli 100 kohdetta, muun muassa museoita, kesäteattereita, julkista taidetta, kirkkoja sekä luontoperintöä. Suomenkielinen aarrekartta on maksuton ja palvelee niin paikallisia asukkaita kuin Päijät-Hämeessä matkaileviakin.
Maakuntien liittojen ensimmäinen valtakunnallinen webinaari korosti kumppanuuden merkitystä maakuntien kehittämisessä8.6.2026 09:02:02 EEST | Tiedote
Manner‑Suomen maakuntien liittojen webinaarissa käsiteltiin erityisesti kansallisen ja alueellisen kumppanuussuunnitelman valmistelua tilanteessa, jossa EU:n tuleva rahoituskausi on tuomassa merkittäviä muutoksia aluekehittämiseen, erityisesti EU:n rahoitusohjelmien rakenteeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme