Keusote käynnistää uuden Ponnari-palvelun huumeita käyttäville nuorille

Ponnari täydentää Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta ja helpottaa avun saamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palvelun tavoitteena on tarjota tukea ilman tarpeettomia viiveitä. Asiakas saa keskusteluapua, palveluohjausta sekä tukea sopivien sosiaali- ja terveyspalvelujen löytämiseen. Apua saa helposti ilman ajanvarausta tai lähetettä. Tapaaminen voidaan järjestää myös sillä, missä nuori on.

Ponnari on osa Keusoten kehittämistyötä

Ponnari on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Nuorten huumekuolemien ehkäisyn Ponnari -hanketta. Hankkeessa kehitetään Keusoten alueelle uusi toimintamalli, jolla ehkäistään nuorten huumekuolemia, nopeutetaan hoitoon pääsyä ja vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyötä. Toiminnan keskeinen osa on liikkuva Ponnari-tiimi, joka kohtaa nuoria heidän omissa toimintaympäristöissään.

-Varhainen tuki ja helposti saavutettavat palvelut voivat olla ratkaisevia siinä, että nuori saa apua oikeaan aikaan. Ponnari tuo tuen lähemmäs nuoria ja vahvistaa yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Tuomas-Heikki Koivisto.

Palvelun faktat

Palvelu on tarkoitettu 18–25-vuotiaille huumeita käyttäville nuorille

Palveluun voi ottaa yhteyttä:

puhelimitse: soittamalla tai tekstiviestitse arkisin klo 8–15, 040 807 5257

paikan päällä: Terveysneuvontapiste Tykin kautta Järvenpää, tiistaisin klo 13–15, Lääkärinkuja 1 Hyvinkää, torstaisin klo 14–16, Sahanmäenkatu 1

Palvelu on maksuton.

Palveluun ei tarvita lähetettä tai ajanvarausta

Tapaaminen voidaan sopia sinne, missä nuori on tai Keusoten terveyspalvelupisteelle

Palvelusta Keusote.fi-sivustolla