Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusote käynnistää uuden Ponnari-palvelun huumeita käyttäville nuorille

10.8.2026 15:47:07 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) käynnistyy uusi Ponnari-palvelu, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea huumeita käyttäville nuorille. Ponnari-palvelu on kehitetty osana Nuorten huumekuolemien ehkäisyn Ponnari -hanketta. Ponnarin palvelut ovat tarkoitettu 18–25-vuotiaille nuorille, joilla on huumeiden käyttöä.

Nuori hupparissa vanhojen hylättyjen junien äärellä
Kuva: Adobe Stock

Ponnari täydentää Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta ja helpottaa avun saamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palvelun tavoitteena on tarjota tukea ilman tarpeettomia viiveitä. Asiakas saa keskusteluapua, palveluohjausta sekä tukea sopivien sosiaali- ja terveyspalvelujen löytämiseen. Apua saa helposti ilman ajanvarausta tai lähetettä. Tapaaminen voidaan järjestää myös sillä, missä nuori on. 

Ponnari on osa Keusoten kehittämistyötä 

Ponnari on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Nuorten huumekuolemien ehkäisyn Ponnari -hanketta. Hankkeessa kehitetään Keusoten alueelle uusi toimintamalli, jolla ehkäistään nuorten huumekuolemia, nopeutetaan hoitoon pääsyä ja vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyötä. Toiminnan keskeinen osa on liikkuva Ponnari-tiimi, joka kohtaa nuoria heidän omissa toimintaympäristöissään. 

-Varhainen tuki ja helposti saavutettavat palvelut voivat olla ratkaisevia siinä, että nuori saa apua oikeaan aikaan. Ponnari tuo tuen lähemmäs nuoria ja vahvistaa yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Tuomas-Heikki Koivisto.

Palvelun faktat 

  • Palvelu on tarkoitettu 18–25-vuotiaille huumeita käyttäville nuorille

Palveluun voi ottaa yhteyttä:  

  • puhelimitse: soittamalla tai tekstiviestitse arkisin klo 8–15, 040 807 5257 

  • paikan päällä: Terveysneuvontapiste Tykin kautta 

    • Järvenpää, tiistaisin klo 13–15, Lääkärinkuja 1 

    • Hyvinkää, torstaisin klo 14–16, Sahanmäenkatu 1 

  • Palvelu on maksuton. 

  • Palveluun ei tarvita lähetettä tai ajanvarausta 

  • Tapaaminen voidaan sopia sinne, missä nuori on tai Keusoten terveyspalvelupisteelle

Palvelusta Keusote.fi-sivustolla

Avainsanat

keusoteponnarihuumeetnuorettuki

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Valtiovarainministeriö käynnistää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn4.8.2026 09:57:15 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset hyvinvointialueiden hakemuksista alijäämien kattamisajan jatkamiseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haki mahdollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä vuoden 2029 loppuun mennessä, mutta ministeriö ei tehnyt vielä päätöstä hakemuksesta. Sen sijaan ministeriö käynnistää Keusotella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn jatkoaikahakemuksen tarkempaa arviointia varten.

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