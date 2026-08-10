Kultarannassa vietetään liikunnallista lastentapahtumaa

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 48/2026

10.8.2026

Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ja Pelastakaa Lapset ry ovat kutsuneet Kultarantaan 50 lasta sekä vapaaehtoisia viettämään liikunnallista päivää erilaisten aktiiviteettien parissa lauantaina 15. elokuuta 2026. Tapahtumaan osallistuu myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Lastentapahtuma käynnistyy yhteisellä Muumijumpalla, jonka jälkeen ohjelma jatkuu toimintapisteillä. Lapsilla on mahdollisuus kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Pelastakaa Lasten kunniapuheenjohtajana toimiva Innes-Stubb kiertää toimintapisteitä yhdessä lasten kanssa.

Tapahtuman tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan. Pelastakaa Lapset tukee lapsia liikunnan ilon löytämisessä esimerkiksi tarjoamalla sporttikummeja ja harrastustukea. Lapsi ja sporttikummi tapaavat vähintään kerran kuussa yhteisen liikunnallisen tekemisen merkeissä.