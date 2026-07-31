Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut perjantaina 14. elokuuta tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yhtiön hallitus päätti neuvottelujen käynnistämisestä 5. elokuuta. Neuvottelujen piirissä on noin 41 työntekijää ateria- ja puhtauspalveluissa. Neuvotteluista on tiedotettu yhtiön henkilöstöä maanantaina 10. elokuuta.

Suunnitellut muutokset liittyvät erityisesti Forssan seudun ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämiseen. Forssan ateriakohteet siirtyvät tukipalveluyhtiön hoidettaviksi nykyisen palveluntuottajan Loikun (Loimijoen kuntapalvelut Oy) sopimuksen päättyessä vuoden 2026 lopussa. Ateriatuotantoa suunnitellaan keskitettäväksi Forssan sairaalaan perustettavaan valmistuskeittiöön. Samassa yhteydessä suunnitellaan lopetettavan kolmen pienemmän keittiön ateriatuotanto alueelta.

Neuvotteluissa tarkastellaan ateria- ja puhtauspalvelujen tehtäviä, työnjakoa, sijoittumista ja esihenkilörakennetta laajemminkin yhtiön toiminta-alueella. Muutokset voivat koskea muun muassa työntekijöiden työn sisältöjä, tehtävänimikkeitä ja työskentelykohteita.

Neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan nykyisen henkilöstön hyödyntäminen toiminnan muutoksissa. Ratkaisuja pyritään löytämään muun muassa tehtävien sisältöjä ja työssäkäyntialueita muuttamalla sekä hyödyntämällä eläköitymisten, irtisanoutumisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisen tuomia mahdollisuuksia. Irtisanomiset ovat kuitenkin mahdollisia, jos muuta työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei ota tarjottua tehtävää vastaan.

Oma Hämeen tukipalvelut Oy:ssä on ollut 6. elokuuta alkaen toistaiseksi voimassa rekrytointikielto muutosneuvottelujen piirissä olevissa tehtävissä.

Muutosneuvottelujen etenemisestä tiedotetaan henkilöstölle neuvotteluprosessin aikana. Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen 11.9.2026 mennessä.