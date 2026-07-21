NASTA Leijona 2026 kehittää naisten varautumis- ja turvallisuustaitoja.

– Turvallisuutta rakennetaan ennakoimalla, harjoittelemalla ja tekemällä yhdessä. NASTA-harjoitukset tarjoavat naisille mahdollisuuden kehittää taitoja, joista on hyötyä niin arjessa kuin erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissakin, sanoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

Leijona-harjoituksen kurssitarjonta vastaa monipuolisesti tämän päivän turvallisuustarpeisiin. Osallistujat voivat syventyä esimerkiksi ensiapuun, sähkökatkoihin varautumiseen, hätämajoitukseen, maastomuonitukseen, johtamiseen sekä sotilaskotityön tai asepalveluksen perusteisiin.

Harjoituksessa on myös kaksi uutta kurssia: Kognitiivinen sodankäynti ja mielen puolustus, jossa perehdytään siihen, miten nykyaikainen vaikuttaminen toimii informaatioympäristössä ja miten yksilöt, yhteisöt ja organisaatiot voivat vahvistaa kognitiivista ja emotionaalista puolustuskykyään, sekä Toimintakykyinen auttaja, joka keskittyy keinoihin vahvistaa auttajan toimintakykyä ja henkistä kriisinkestävyyttä häiriötilanteissa ja pitkäkestoisissa poikkeusoloissa.

– Leijona-harjoituksen tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön taitoja ja varmuutta toimia erilaisissa tilanteissa. Kurssitarjonnassa yhdistyvät arjen turvallisuustaidot, varautuminen sekä ajankohtaiset turvallisuusteemat. Toivomme, että jokainen osallistuja lähtee viikonlopusta kotiin uuden osaamisen, uusien verkostojen ja ennen kaikkea lisääntyneen toimintavarmuuden kanssa, sanoo harjoituksen johtaja Titta Collin.

Harjoituksessa järjestetään kymmenen osallistujille avointa kurssia sekä harjoituksen johdolle suunnattu JohdaNASTA III -kurssi. Avoimet kurssit ovat Arjen turvallisuus, Intin perusteita naisille, Johtamisen peruskurssi, Kognitiivinen sodankäynti ja mielen puolustus, Selviytyminen sähköttä, Toimintakykyinen auttaja, Tosielämän ensiapu, Hätämajoitus, Joukkomuonitus maastossa ja Sotilaskotitoiminta tutuksi.

NASTA-harjoitukset tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan turvallisuuden ja varautumisen eri osa-alueilla. Harjoitus on avoin kaikille naisille, eikä osallistuminen edellytä aiempaa kokemusta tai minkään järjestön jäsenyyttä.

Harjoitus toteutetaan pääosin vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset toimivat kouluttajina, kurssien johtajina sekä erilaisissa tukitehtävissä. Yhdessä tekeminen vahvistaa osaamisen lisäksi yhteisöllisyyttä, luottamusta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

NASTA Leijona 2026 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunta yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin kanssa Panssariprikaatin tuella.

Median vierailut

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan harjoitusta lauantaina 5.9.2026 klo 9–11. Vierailuun pyydetään ilmoittautumaan etukäteen tämän linkin kautta viimeistään 17.8.2026.