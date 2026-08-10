Kaupunginhallitus: Espoon kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Espoon kaupungin koko henkilöstöä eli noin 11 000 henkilöä. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta kuitenkin siten, että henkilöstön mahdollisia vähentämistoimia ei tulla lähtökohtaisesti esittämään perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen (sis. päiväkodit ja asukaspuistot) suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Mahdollisten vähentämistoimien ulkopuolelle rajautuu näin arviolta noin 8000 työ- tai virkasuhdetta eli yli kaksi kolmasosaa kaupungin palveluksessa olevista. Mahdollisten vähentämistoimien lisäksi muita vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan noin 1000 henkilöön. Henkilöstömuutoksissa käytetään organisaation kehittämisen muita tavoitteita vaarantamatta ensisijaisesti muita keinoja kuin irtisanomisia eli eläköitymisiä, vapaaehtoista siirtymistä toisiin tehtäviin sekä henkilöstön muuta vaihtuvuutta.



Toimenpiteiden laajuus ja kohdentuminen tarkentuvat yhteistoimintaneuvottelujen aikana. Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Kameleonten Ab:n lainan takaisinmaksusuunnitelmaan muutoksia

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto antaa lainan takaajana suostumuksensa Kameleonten Ab:n alun perin 25 300 000 euron suuruisen lainan takaisinmaksusuunnitelman muutokselle 22.8.2026 lähtien siten, että lainan kuukausittaiset lyhennyserät puolittuvat ja viimeinen lyhennyserä on suurempi.

Yhtiön taloudellinen asema on haastava. Pelkkä lyhennyserien puolittaminen ei riitä siihen, että yhtiö säilyy toimintakykyisenä. Tästä syystä kaupunki kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan Espoon kaupungin Kameleonten Ab:lta tällä hetkellä vuokraamien tilojen lunastamista. Tiloihin on sijoitettu tekojään jäähdytyskoneisto, huoltotiloja, pukuhuoneita, kuntosali ja wc-tiloja. Kaupunkiympäristön toimialalta 24.6.2026 saadun arvion mukaan, kustannuspohjainen lunastushinta olisi noin 1,27 milj. euroa. Kauppasumma käytettäisiin yhtiön velkojen lyhentämiseen.

Kokouksen selostuksiin sisältyvä lausunto kansallisesta ennallistamissuunnitelmasta siirtyy käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat