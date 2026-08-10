MTK: Valtion käynnistettävä välittömästi viljan osto ASF-tartunta-alueelta

MTK esittää ratkaisuksi valtion väliaikaista viljan ostoa ja varastointia, jonka kautta ASF-tartunta-alueella korjattava sopimukseton vilja ja öljykasvit voitaisiin myydä ja varastoida tartuntavyöhykkeellä tautiturvallisesti Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti.

Viljanostot sikaruton tartuntavyöhykkeeltä ovat paikoin pysähtyneet täysin, koska ostajat ja teollisuus arvioivat tautiriskiin liittyviä rajoituksia ja viljan käyttömahdollisuuksia.

– Tilanne on saatava ratkaistua välittömästi. Maatilat tarvitsevat mahdollisuuden myydä satoaan normaalin liiketoiminnan ja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Puinnit ovat jo käynnissä, eikä aikaa enää ole odotteluun, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä sanoo.

MTK:n mukaan valtion varastointimalli olisi käytännöllinen ja kustannustehokas tapa purkaa alueen viljamarkkinoiden kriisitilannetta tautiturvallisesti. Mikäli alueen satoa ei voida käyttää ruokaketjussa, voitaisiin vilja ja öljykasvit hyödyntää esimerkiksi paikallisissa energialaitoksissa.

– Tämä on tärkeää sekä tautiriskin hallinnan että viljelijöiden toimeentulon ja oikeusturvan kannalta. Hallittu ostokanava ja käypä hinta ehkäisevät viljan päätymistä valvomattomiin myyntikanaviin, varmistavat erien jäljitettävyyden ja tuovat viljelijöille tarvittavaa taloudellista varmuutta tilanteessa, jossa normaalit markkinat eivät toimi.

MTK:n ja SLC:n johto tapaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin torstaina keskustellakseen ASF-tilanteen vaikutuksista ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Järjestö korostaa kuitenkin, että ratkaisun valmistelua ei voida siirtää tuleviin viikkoihin.

– Keskustelemme ASF-kriisitilanteen laajemmasta toimenpidepaketista ministerin kanssa, mutta alueen viljamarkkinan ratkaisua on alettava toteuttaa heti. Viljelijät tarvitsevat nyt selkeän tiedon siitä, miten sato liikkuu tiloilta eteenpäin ja miten markkina saadaan toimimaan poikkeusoloissa, Hemmilä sanoo.

MTK katsoo, että valtion tulee tehdä päätös viljan ostojen valmistelusta viipymättä, jotta sadon vastaanotto voidaan järjestää jo käynnissä olevan sadonkorjuun aikana. MTK:n arvion mukaan puitavia satokasveja, pääosin viljaa, korjataan tällä hetkellä määritellyltä ASF-tartuntavyöhykkeeltä noin 6000 hehtaarin alalta. Sadon määrässä puhutaan noin 20000–25000 tonnista ja arvossa noin viidestä miljoonasta eurosta. Lisäksi valtion viljaostojen tulisi koskea tilojen varastoissa olevaa aiempaa satoa. MTK edellyttää, että valtio varautuu markkinajärjestelyihin myös tartuntavyöhykkeen laajenemisen varalta.

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK p. +358 400 522012

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK p. +358 040 5233864

Max Schulman, viljamarkkina-asiantuntija, MTK, p. +358 40 825 2112