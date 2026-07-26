Helsingin kaupunginhallituksen syyskausi alkoi – kaksi kaavamuutosta etenee valtuustoon
10.8.2026 19:15:45 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 10. elokuuta ja päätti esittää kahden kaavamuutoksen hyväksymistä.
Kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 10. elokuuta.
Kaupunginhallitus päätti esittää kahden kaavamuutoksen hyväksymistä: Munkkivuoren ja Pitäjänmäen yritysalueen Kutomotie 6:n ja lähialueen asemakaavan muutos sekä Malmin Vanha Helsingintie 5:n asemakaavan muutos etenevät valtuuston käsittelyyn.
Kaupunginhallitus päätti antaa lisäksi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisestä häiriötilanteissa.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin
Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin kello 16. Kaikki kokousajat löytyvät Päätökset-palvelun kokouskalenterista.
Kokousten esityslistat julkaistaan edellisellä viikolla Päätökset-palvelussa.
Kokousten päätyttyä julkaistaan päätöstiedote, joka sisältää kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
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