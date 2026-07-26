Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallituksen syyskausi alkoi – kaksi kaavamuutosta etenee valtuustoon

10.8.2026 19:15:45 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 10. elokuuta ja päätti esittää kahden kaavamuutoksen hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.
Kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 10. elokuuta.

Kaupunginhallitus päätti esittää kahden kaavamuutoksen hyväksymistä: Munkkivuoren ja Pitäjänmäen yritysalueen Kutomotie 6:n ja lähialueen asemakaavan muutos sekä Malmin Vanha Helsingintie 5:n asemakaavan muutos etenevät valtuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti antaa lisäksi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisestä häiriötilanteissa.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin kello 16. Kaikki kokousajat löytyvät Päätökset-palvelun kokouskalenterista.

Kokousten esityslistat julkaistaan edellisellä viikolla Päätökset-palvelussa.

Kokousten päätyttyä julkaistaan päätöstiedote, joka sisältää kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

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