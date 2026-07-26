Helsingin kaupunginhallituksen syyskausi alkoi – kaksi kaavamuutosta etenee valtuustoon

Helsinki vauhdittaa matkailun ja tapahtumien kasvua uudella kehitysohjelmalla 24.6.2026 10:16:39 EEST | Tiedote

Helsingin matkailun ja tapahtumien kehitysohjelma 2026–2029 asettaa tavoitteet ja toimet, joilla Helsinki kehittää matkailua ja tapahtumallisuutta seuraavat vuodet. Tavoitteena on vauhdittaa matkailun ja tapahtumien ympärivuotista kasvua, kasvattaa Helsingin kansainvälistä houkuttelevuutta onnellisuuden teemoilla sekä varmistaa, että kaupunki on kasvua tukeva yhteistyökumppani.