Kutsu medialle: Varman puolivuositulos julkaistaan 21.8.
11.8.2026 08:13:06 EEST | Varma | Kutsu
Varma julkistaa tammi–kesäkuun tuloksen perjantaina 21.8.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammi–kesäkuun 2026 tuloksen. Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho kertoo sijoitusnäkymistä ja Varman tuloksesta.
Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 20.8. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.
Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.
Lämpimästi tervetuloa!
Varman viestintä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
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