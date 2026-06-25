MEDIAKUTSU: Arkkitehtuuri- ja designmuseo avaa uuden tilan Helsingin Eteläsatamaan

Arkkitehtuuri- ja designmuseo avaa elokuussa uuden tilan Helsingin Eteläsatamaan. Uudessa tapahtuma-, kokous- ja kohtaamispaikassa Eteläranta 6:ssa voi tutustua uuden museon suunnitelmiin ja seurata museon rakentumista suoraan tontille avautuvista ikkunoista. Arkkitehtuuri- ja designmuseo kumppaneineen järjestää tilassa ohjelmaa, ja se on varattavissa myös yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Eteläranta 6:een ja sen ohjelmistoon perjantaina 28.8. klo 13–19.

Paikalla ovat muun muassa museonjohtaja Pilvi Kalhama, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould, pääkuraattori Carson Chan, sisustusarkkitehti Joanna Laajisto, professori ja arkkitehti Juhani Pallasmaa sekä uuden museon ja Saaret-hankkeen suunnittelussa mukana olevat arkkitehdit Marko Salmela (JKMM Arkkitehdit) ja Mikko Summanen (Arkkitehtitoimisto K2S).

Avainhenkilöt ovat tavattavissa koko tilaisuuden ajan, joten paikalle voi saapua itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Historiallinen jugendrakennus ei ole täysin esteetön.

Ohjelma

klo 13.15

Tervetuliaissanat ja malja yhteiselle matkallemme kohti uutta museota:

museonjohtaja Pilvi Kalhama ja Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould

klo 13.30–14 ja klo 15–15.30

Esittelytuokiot:

Näin etenee museon uuden kodin ja Saaret -hankkeen suunnittelu. Arkkitehdit Marko Salmela / JKMM Arkkitehdit ja Mikko Summanen / Arkkitehtitoimisto K2S, 1. kerros.

Museotuotantojen johtaja Carina Jaatinen on paikalla keskustelemassa Eteläranta 6:ssa avautuvasta Pallasmaa-käsikirjastosta ja museon kirjastopalveluista, 2. kerros.

Viestintä- ja brändijohtaja Saara Suojoki on paikalla kertomassa ja keskustelemassa Eteläranta 6:n tiloista, jotka avautuvat ryhmien ja yritysten käyttöön, 3. kerros.

klo 14–14.30 ja 15.30–16

Museon sisältöjohtaja ja pääkuraattori Carson Chan haastattelee Eteläranta 6:n tilasuunnittelusta vastannutta suunnittelija Joanna Laajistoa ja kertoo syksyn tapahtumaohjelmasta Eteläranta 6:ssa.

klo 16

New Academyn jäsenet Markus Lähteenmäki, Leonard Ma, Tuomas Toivonen ja Nene Tsuboi haastattelevat arkkitehti, professori Juhani Pallasmaata, joka on yhteistyössä museon kanssa kuratoinut Eteläranta 6:n käsikirjaston omasta kokoelmastaan. Keskustelu tallennetaan. 3. kerros.

Muutokset mahdollisia.

Eteläranta 6

Arkkitehtuuri- ja designmuseon uusi Eteläranta 6 toimii tapahtuma-, kokous- ja kohtaamispaikkana sekä avaa näkymän museon matkaan kohti uutta museota Helsingin Eteläsatamassa. Tila sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä museon nykyisestä päätoimipisteestä Korkeavuorenkadulla.

Eteläranta 6 avautuu myös ryhmien ja yritysten käyttöön, ja se on yleisölle avoinna siellä järjestettävän ohjelman aikana.

Ohjelma ja lisätiedot: https://admuseo.fi/etelaranta-6/

Ryhmät ja yritystilaisuudet: sales@admuseo.fi