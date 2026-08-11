Turun yliopisto

Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajaksi haluaville

11.8.2026 12:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

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Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan. Haussa on 51 opiskelupaikkaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opinnot alkavat tammikuussa 2027 Rauman kampuksella.

Erillishaku varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan
Kolmivuotinen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Turun yliopisto

Hakuaika on 12.8.–9.9.2026. Opiskelupaikoista 41 on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Erillishaulla täytetään kevään yhteishaussa täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja, ja samalla vastataan varhaiskasvatuksen opettajien suureen työvoimatarpeeseen.

Koulutukseen valitaan opiskelijoita kaksivaiheisessa valintaprosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa valinta voi perustua todistukseen tai aiemmin suoritettuihin kasvatustieteellisiin perusopintoihin. Hakijat, joita ei voida kutsua soveltuvuuskokeeseen näillä perusteilla, voivat osallistua aineistokokeeseen.

Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella hakijoita kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 7.–8.10.2026, ja kukin hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä.

Koulutuksen toteutuksessa on pyritty huomioimaan erilaiset elämäntilanteet. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin, mikä mahdollistaa opintojen yhdistämisen esimerkiksi työssäkäyntiin tai toiselta paikkakunnalta kulkemiseen.

– Vastaava haku on aiempina vuosina tavoittanut hyvin varhaiskasvatuksesta kiinnostuneita hakijoita. Tiivis toteutustapa on saanut myönteistä palautetta erityisesti työelämässä olevilta opiskelijoilta, kertoo koulutussuunnittelija Merja Mansikkamäki.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelijat perehtyvät kasvatustieteisiin sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävissä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Koulutukseen kuuluu lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua.

Kolmivuotinen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan tai varhaiskasvatuksen opettajille suunnattuihin erityisopettajaopintoihin.

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