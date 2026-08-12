Sarvenmaan datakeskuksen (Keminmaa, Tornio) YVA-menettely käynnistyy
12.8.2026 08:24:07 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Polarnode Keminmaa Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle Sarvenmaan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 14.9.2026 saakka.
Hanke sijoittuu Keminmaan kunnan länsiosaan noin 11 kilometriä kunnan keskustaajamasta pohjoiseen. Sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Tornion kaupungin alueelle.
Noin 110 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 11 datakeskusrakennusta. Datakeskusalue liitetään valtakunnan verkkoon uudella 400 kilovoltin voimajohdolla, jonka liittymispiste on Tornion kaupungin alueella sijaitsevalla Viitajärven sähköasemalla.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä arvioidaan nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) lisäksi vaihtoehtoa VE1, jossa rakennetaan enintään 11 datakeskusrakennusta. Datakeskusalueen huipputehontarve on noin 1000 megawattia.
Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kaksi. Sähkönsiirto toteutettaisiin Viitajärven sähköasemalle 400 kV:n voimajohtona, jonka pituus on 1,9–2 kilometriä. Sähkönsiirto tehtäisiin vaihtoehtoisesti joko osittain ilmajohdolla ja osittain maakaapelilla tai kokonaan maakaapelilla.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot esitellään tarkemmin verkkosivulla www.ymparisto.fi/sarvenmaan-datakeskus-YVA.
YVA-ohjelma on nähtävillä 12.8.–14.9.2026
Kuulutus YVA-ohjelmasta on nähtävillä 14.9.2026 saakka Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/sarvenmaan-datakeskus-YVA.
Kuulemisaikana YVA-ohjelma on painettuna selailuversiona nähtävillä myös Keminmaan kunnanvirastolla ja kunnankirjastossa sekä Tornion kaupungintalolla ja kaupunginkirjastossa niiden aukioloaikoina.
Tervetuloa hankkeen esittelytilaisuuteen
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 20.8.2026 kello 17.00–19.00 Keminmaan kunnanviraston valtuustosalissa (Kunnantie 3, 94400 Keminmaa). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan hankkeen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/sarvenmaan-datakeskus-YVA.
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 14.9.2026
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 14.9.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/84272/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/sarvenmaan-datakeskus-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen:
Elina Venetjoki, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 443, elina.venetjoki@lvv.fi (12.–16.8.)
Emma Salo, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 647, emma.salo@lvv.fi (17.8. alkaen)
Hankkeesta vastaava:
Kalle Greis, Polarnode Keminmaa Oy p. 050 490 5892, kalle.greis@polarnode.fi
YVA-konsultti:
Mari Sinn, FCG Rakennettu ympäristö Oy, p. 045 807 8969, mari.sinn@fcg.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
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