Rantamaantiellä tilapäinen sulku lauantai-iltana 22.8.
11.8.2026 15:39:42 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Rantamaantie suljetaan Malmönkadun ja Ruutikellarintien väliseltä osuudelta lauantaina 22.8. klo 21–23 suurkonsertin vuoksi.
Lemonsoft stadionilla järjestetään 22.8. KAJ-yhtyeen konsertti, jonne odotetaan tuhansia kävijöitä.
Rantamaantie suljetaan konsertin päättymisen aikaan klo 21–23, jolloin tuhansia ihmisiä lähtee samanaikaisesti stadionilta pois. Liikenteenohjaajia on Ruutikellarintien ja Malmönkadun risteyksissä sekä Bragen alikulun kohdalla.
Järjestelyllä pyritään turvaamaan pelastusajoneuvojen, poliisin, linja-autojen ja taksien kulku paikalle sekä estämään katualueen tukkeutuminen.
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Yhteyshenkilöt
liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, puh. 040 354 3494, jori.lofbacka@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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