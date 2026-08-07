20–50-vuotiaat kymenlaaksolaiset voivat nyt saada vesirokkorokotteen

Kymenlaaksossa alkaa uusia hyvinvointiryhmiä yli 60-vuotiaille 6.8.2026 15:08:59 EEST | Tiedote

Aivoterveysryhmissä ja Hyvän olon polku -ryhmissä saa tukea aivoterveyteen, hyvinvointiin ja terveellisiin elämäntapoihin yhdessä muiden kanssa.