Kymenlaakson hyvinvointialue

20–50-vuotiaat kymenlaaksolaiset voivat nyt saada vesirokkorokotteen

11.8.2026 12:18:14 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut vesirokkorokotteen osalta. Maksuttoman vesirokkorokotteen voivat nyt saada myös kaikki 20–50-vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa tai saaneet kahta rokoteannosta.

Kyltti, jossa lukee "Pyhtään terveysasema" ja "Pyttis hälsostation". Kymenlaakson hyvinvointialueen logo alhaalla.
Vesirokkorokotteita annetaan terveysasemilla. Kymenlaakson hyvinvointialue

Alle 20-vuotiaille vesirokkorokotuksia on tarjottu osana kansallista rokotusohjelmaa jo aiemmin. Vesirokko on virustauti, joka tarttuu herkästi. Aikuisilla tauti on usein vakavampi kuin lapsilla, ja myös komplikaatioiden riski kasvaa iän myötä.

Vesirokkorokotteen voi saada terveysasemalta. Ajan rokotukseen voi varata ottamalla yhteyttä terveysasemaan Oma Kymenlaakson chatissa tai puhelimitse p. 05 220 2000 (arkisin kello 7–20).

Toisen asteen opiskelijat voivat tiedustella vesirokkorokotetta oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalta.

Lisätietoa vesirokkorokotteesta saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

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