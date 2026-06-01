MBH Breweries tuo syksyyn neljä uutuusjuomaa ja joulun odotetut kausioluet

Saimaan cola-lonkerosarja kasvaa kirsikan makuisella uutuudella. Saimaa Cola Cherry Long Drink 4,5% yhdistää klassisen colan täyteläisyyden ja kirsikan pehmeän makeuden raikkaaksi juomasekoitukseksi. Lopputuloksena on tasapainoinen ja helposti nautittava juoma, jossa tuttu makumaailma saa uuden, hedelmäisen sävyn.

Marsalkka Tumma Lager 6,0% on täyteläisen tumma ja vahva suodattamaton täysmallaslager, jonka maussa on runsasta maltaisuutta ja tasapainoinen humalointi.

Utuisen samea Malmgård Neipa 6,3% on tyylilleen uskollinen ja vivahteikkaan hedelmäinen Neipa. Pehmeä ja mehuisa maku jatkuu trooppisen hedelmäisenä ja täyteläisenä. Jälkimakua tasapainottaa sitruksisen raikas puraisu.

Runsaan marjainen Malmgård Raspberry Sour 4,5% täyttää aistit vadelman raikkailla aromeilla. Pehmeän vadelmainen maku jatkuu kohti kirpeän hapanta jälkipuraisua.

Joulun sesonkioluet tulevat taas

Saimaa Jouluolut 4,5% on mahonginruskea ja hedelmäinen brown ale, jonka samettinen ja täyteläisen aromikas maku täydentää oivallisesti perinteisen joulupöydän makumaailmaa.

Erittäin pehmeä ja kaurainen Malmgård XMAS Porter 6,8% on maustettu kevyesti kotimaisella hunajalla. Hunaja tuo portteriin vivahteikkuutta ja hieman makeutta. Erinomainen nautiskelujuoma sellaisenaan tai suklaakonvehtien kaverina!

Tumma, lempeän paahteinen Malmgård Jouluolut 4,5% on suunniteltu monipuoliseksi juhlapöydän juomaksi. Sen pehmeä paahteisuus tukee hienosti savukalojen makumaailmaa ja keskitäyteläinen maltaisuus on omimmillaan perinteisten laatikoiden ja kinkun kaverina.

Kaikki syksyn uutuusjuomat ovat saatavilla päivittäistavarakaupoista syyskuusta ja jouluoluet lokakuusta alkaen. Valikoimat vaihtelevat kauppakohtaisesti.