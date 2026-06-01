MBH Breweries tuo syksyyn neljä uutuusjuomaa ja joulun odotetut kausioluet
17.8.2026 08:00:00 EEST | MBH Breweries Oy | Tiedote
MBH Breweriesin syyskausi käynnistyy neljällä uutuusjuomalla, kun Saimaan cola-lonkerosarja täydentyy kirsikan makuisella Saimaa Cola Cherry Long Drinkillä ja olutvalikoimaan saapuvat Marsalkka Tumma Lager, Malmgård Neipa ja Malmgård Raspberry Sour. Uutuuksien rinnalla valikoimaan palaavat jo tutut kausioluet: Saimaa Jouluolut, Malmgård XMAS Porter ja Malmgård Jouluolut.
Saimaan cola-lonkerosarja kasvaa kirsikan makuisella uutuudella. Saimaa Cola Cherry Long Drink 4,5% yhdistää klassisen colan täyteläisyyden ja kirsikan pehmeän makeuden raikkaaksi juomasekoitukseksi. Lopputuloksena on tasapainoinen ja helposti nautittava juoma, jossa tuttu makumaailma saa uuden, hedelmäisen sävyn.
Marsalkka Tumma Lager 6,0% on täyteläisen tumma ja vahva suodattamaton täysmallaslager, jonka maussa on runsasta maltaisuutta ja tasapainoinen humalointi.
Utuisen samea Malmgård Neipa 6,3% on tyylilleen uskollinen ja vivahteikkaan hedelmäinen Neipa. Pehmeä ja mehuisa maku jatkuu trooppisen hedelmäisenä ja täyteläisenä. Jälkimakua tasapainottaa sitruksisen raikas puraisu.
Runsaan marjainen Malmgård Raspberry Sour 4,5% täyttää aistit vadelman raikkailla aromeilla. Pehmeän vadelmainen maku jatkuu kohti kirpeän hapanta jälkipuraisua.
Joulun sesonkioluet tulevat taas
Saimaa Jouluolut 4,5% on mahonginruskea ja hedelmäinen brown ale, jonka samettinen ja täyteläisen aromikas maku täydentää oivallisesti perinteisen joulupöydän makumaailmaa.
Erittäin pehmeä ja kaurainen Malmgård XMAS Porter 6,8% on maustettu kevyesti kotimaisella hunajalla. Hunaja tuo portteriin vivahteikkuutta ja hieman makeutta. Erinomainen nautiskelujuoma sellaisenaan tai suklaakonvehtien kaverina!
Tumma, lempeän paahteinen Malmgård Jouluolut 4,5% on suunniteltu monipuoliseksi juhlapöydän juomaksi. Sen pehmeä paahteisuus tukee hienosti savukalojen makumaailmaa ja keskitäyteläinen maltaisuus on omimmillaan perinteisten laatikoiden ja kinkun kaverina.
Kaikki syksyn uutuusjuomat ovat saatavilla päivittäistavarakaupoista syyskuusta ja jouluoluet lokakuusta alkaen. Valikoimat vaihtelevat kauppakohtaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirjo RuotsalainenMarkkinointipäällikköMBH Breweries Oypirjo.ruotsalainen@mbhbreweries.fi
Kuvat
MBH Breweries Oy
MBH Breweries Oy on suomalainen juomatalo, joka on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2017. Yritykseen kuuluu kaksi perinteikästä ja palkittua pienpanimoa: Saimaa Brewing Company Mikkelissä ja Malmgårdin Panimo Loviisassa. Yritys valmistaa oluita, alkoholijuomasekoituksia sekä alkoholittomia juomia tuotemerkeillä Saimaa, Marsalkka, Malmgård ja Pirtee. Tuotteet ovat saatavilla päivittäistavarakaupoista sekä valikoiduista ravintoloista kautta maan. Vuonna 2025 MBH Breweries Oy:n liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää noin 25 henkilöä.
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