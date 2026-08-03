Kesälomalta paluu lisää yritysten tietoturvariskiä - huijarit hyödyntävät nyt useita viestintäkanavia
11.8.2026 13:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
Tietojenkalastelut eivät tule työelämässä enää pelkästään sähköpostiin. DNA:n asiantuntijan mukaan verkkorikolliset hyödyntävät nykyisin useita kanavia rinnakkain, kuten Teamsin kaltaisia viestintäratkaisuja sekä pikaviestisovelluksia. Riski huijauksille korostuu erityisesti elokuussa, kun työntekijät palaavat kesälomilta kiireisen arjen ja täysien postilaatikoiden pariin.
Moni työntekijä tunnistaa jo perinteisten sähköpostihuijausten varoitusmerkit. Siksi verkkorikolliset pyrkivät tavoittamaan uhreja yhä useammin kaikissa niissä viestintäsovelluksissa, joissa viestit näyttävät osalta normaalia työarkea.
DNA:n kyberturvallisuuden ja digitaalisten alustojen liiketoimintajohtaja Kaapro Kannon mukaan hyökkääjät hyödyntävät yhä useammin Microsoft Teamsin kaltaisia työvälineitä, koska työntekijät kokevat niiden viestit sähköpostia luotettavammiksi.
"Moni yritys on saanut sähköpostikalastelun tunnistamisen jo melko hyvälle tasolle, joten rikolliset etsivät jatkuvasti uusia tapoja tavoittaa työntekijöitä. Teams, WhatsApp, Slack ja moni muu viestintäsovellus on avannut rikollisille uusia kanavia, koska viestit näyttävät tulevan osana normaalia työskentelyä ja niihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti luottavaisemmin. Rikolliset siirtyvät sinne, missä valppaus on heikointa, ja tällä hetkellä monikanavaiset viestintäratkaisut tarjoavat siihen otollisen ympäristön. Kyse on ennen kaikkea luottamuksen väärinkäyttämisestä", sanoo Kanto.
Yksi klikkaus voi avata oven koko organisaatioon
Huijaus voi alkaa esimerkiksi täysin tavalliselta näyttävästä Teams-viestistä.
Työntekijä voi saada viestin henkilöltä, joka esittäytyy uudeksi yhteistyökumppaniksi ja pyytää avaamaan tarjousdokumentin. Linkki johtaa kuitenkin Microsoftin kirjautumissivua muistuttavaan huijaussivustoon, jonka kautta käyttäjätunnukset päätyvät rikollisille. Viestissä voidaan myös väittää käyttäjän istunnon vanhentuneen tai tiedoston avaamisen vaativan uuden kirjautumisen. Monissa tapauksissa hyökkääjä esiintyy kollegana, esihenkilönä tai yhteistyökumppanina ja pyrkii kiirehtimään vastaanottajaa toimimaan nopeasti.
"Jos rikollinen saa haltuunsa työntekijän Microsoft 365 -tunnukset, kyse ei ole enää yhden käyttäjätilin ongelmasta. Tunnuksilla voidaan päästä käsiksi sähköposteihin, Teams-keskusteluihin, dokumentteihin ja muihin liiketoiminnan kannalta kriittisiin tietoihin. Samalla hyökkääjä pystyy lähettämään uskottavia viestejä organisaation sisältä, mikä taas edesauttaa hyökkäyksen leviämistä eteenpäin", toteaa Kanto.
Elokuu on huijareiden sesonkiaikaa
Kesälomien jälkeen työntekijöitä odottavat monet lukemattomat viestit, täyttyvät kalenterit ja uudelleen käynnistyvät projektit. Samalla tarkkaavaisuus voi hetkellisesti herpaantua.
Kannon mukaan juuri lomaltapaluun jälkeen huijauksissa voidaan havaita piikki.
"Kun töihin palatessa lukemattomia viestejä on kertynyt paljon ja asioita täytyy saada taas nopeasti eteenpäin, normaalit tarkistusrutiinit jäävät helpommin tekemättä. Huijarit tietävät tämän erittäin hyvin ja ajoittavat hyökkäyksiään erityisesti nyt elokuussa", Kanto varoittaa.
Syksyn alkaessa yritysten kannattaa varmistaa, että henkilöstö osaa tunnistaa kaikkiin käytössä oleviin viestintäsovelluksiin liittyvät huijausyritykset eikä luota viestien aitouteen pelkästään niiden lähetyskanavan perusteella. Tietoturvatietoisuuden päivittäminen vie vain hetken, mutta voi estää merkittäviä taloudellisia menetyksiä, tietomurtoja ja liiketoimintahäiriöitä.
"Yritykset ovat investoineet paljon teknisiin tietoturvaratkaisuihin, mutta hyökkääjät etsivät edelleen helpointa reittiä organisaatioihin ihmisten kautta. Syksyn alkaessa yritysten kannattaa muistuttaa henkilöstöä siitä, että epäilyttävä viesti voi tulla sähköpostin lisäksi myös Teamsissa, kokouskutsuna tai tiedostopyyntönä", Kanto toteaa.
DNA:n vinkit tietoturvalliseen työarkeen
- Tarkista lähettäjän henkilöllisyys ennen linkkien avaamista tai tiedostojen lataamista.
- Suhtaudu varauksella odottamattomiin yhteydenottoihin kaikissa yrityksen käytössä olevissa viestintäratkaisuissa.
- Älä kirjaudu palveluihin viesteissä olevien linkkien kautta, jos et ole täysin varma niiden alkuperästä.
- Ilmoita epäilyttävistä viesteistä organisaation IT-tuelle tai tietoturvatiimille.
- Ota käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen kaikissa keskeisissä palveluissa.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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