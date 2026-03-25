Helsingin juhlaviikot alkaa huomenna, Taiteiden yötä vietetään torstaina

Rufus Wainwrightin vaikuttava Dream Requiem kuullaan Musiikkitalossa huomenna 18. ja keskiviikkona 19. elokuuta. Juhlaviikoilla teoksen tulkitsevat Helsingin kaupunginorkesteri ja sopraano Anna Prohaska kapellimestari Dalia Stasevskan johdolla, näyttelijä Laura Birn kertojaroolissa sekä Key Ensemble -kuoro ja Helsingin Konservatorion nuoret laulajat.



Festivaalin alkua juhlistetaan tiistaina 18. elokuuta Kaupungintalon edustalle ja Sanomatalon katolle nousevalla juhlaliputuksella. Juhlaviikkojen visuaalisesta ilmeestä vastaava taiteilija EGS on suunnitellut kuusi lippua kaupunkilaisten Helsinkiin liittyvien muistojen pohjalta. Muistoja kerättiin sosiaalisessa mediassa yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Liput liehuvat koko festivaalin ajan 18. elokuuta – 5. syyskuuta.

Taiteiden yönä festivaaliohjelmassa ainutlaatuisia konsertteja ja vaikuttavaa kuvataidetta

Taiteiden yönä torstaina 20. elokuuta festivaaliohjelmassa on kaksi kiinnostavaa konserttia. Pohjoisirlantilaisen Conor Mitchellin yhteiskunnallista vastarintaa juhlistava Riot Symphony -teos kuullaan Suomen kansallisoopperan orkesterin esittämänä Musiikkitalossa. Valovoimainen Rufus Wainwright käynnistää Huvilan 18 illan konserttikavalkadin harvinaislaatuisella soolokonsertillaan, jonka avausartistina kuullaan Ville Ahosta.



Helsingin Taidehallissa avautuu Alia Alin ensimmäinen yksityisnäyttely Pohjoismaissa. Värikylläinen In Light of… on immersiivinen kokonaisuus, jonka jemeniläiseen ja bosnialaiseen kulttuuriperintöön sekä jatkuvan liikkeen muovaamaan elämään pohjautuvat teokset yhdistävät tekstiiliä, valokuvaa, veistoksia, seinämaalauksia ja ääni-installaatioita.

Taiteiden yö on satojen tapahtumien elämyskarnevaali

Taiteiden yön ydin on sadat kaupunkilaisten toisilleen järjestämät maksuttomat taidetapahtumat. Yhden illan kaupunkifestivaali levittäytyy ympäri Helsinkiä – sen toreille, kaduille, puistoihin, kirjastoihin, museoihin ja gallerioihin. Illan aikana pääsee kokemaan esimerkiksi itkuvirsien laulantaa Kalliossa, Sami Kuoppamäen ja 99 muun rumpalin tribuutti puistorumpali Jarmolle Kansallisoopperan Amfi-teatterilla, lyhytelokuvia ja elävää iskelmämusiikkia Teurastamolla, joululaulujen yhteislaulua Kampin kappelissa sekä viittomakielistä esittävää taidetta Malmilla. Lasten kanssa kannattaa kokeilla vaikkapa sirkusvälineiden ja -lajien kokeilua Sirkus Magentassa, eri soitininstrumenttien kokeilua Eiran musiikkiopistolla, yhteisöllisen taideteokset tekoa ja nukketeatterista nauttimista Nukketeatteritalolla tai iltasatutuokiota Roihuvuoren kirjastossa. Avoimia ovia järjestetään muun muassa lähes kaikissa taidemuseoissa, Olympiastadionilla, Kansallisoopperassa ja Temppeliaukion kirkossa.



Ohjelmaa voi etsiä erilaisilla hakuehdoilla osoitteessa: https://helsinkifestival.fi/taiteidenyo/ohjelma/

Taiteiden yön kärkitapahtuma on ranskalaisen Compagnie Off:n Les Girafes – eläinoperetti. Kulkueen muotoon rakentuvassa katuesityksessä jättimäiset magentanväriset kirahvit johdattavat yleisön keskelle sirkuksen, burleskin ja oopperalaulun yhdistävää satumaailmaa. Kaikenikäisille sopiva esitys lähtee liikkeelle Keskuskadun risteyksestä Pohjoisesplanadilta noin klo 19 ja se etenee Pohjoisesplanadia pitkin kääntyen Unioninkadulta Senaatintorille, jossa koetaan esityksen loppuhuipennus.

Huvila soi viimeistä kertaa ennen kahden vuoden taukoa

Juhlaviikkojen oma esityspaikka Huvila jää tämän vuoden jälkeen tauolle Tokoinrannan puistoremontin vuoksi. Tunnelmalliseen Huvilaan pääsee kuitenkin vielä nauttimaan elokuun pimenevistä illoista vaikuttavan kansainvälisen ja kotimaisen artistijoukon seurassa. Huvilan kahden ja puolen viikon konserttikokonaisuus sisältää muun muassa portugalilaisen fadon huipputekijä Carminhon, kaihoisan popin taitaja Katie Meluan, länsiafrikkalaisen musiikin kiintotähti Angélique Kidjon sekä ruotsalaisten indieartistien Amanda Bergmanin ja Hannesin konsertit.



Kotimaisia erityisesti Juhlaviikoille räätälöityjä keikkoja kuullaan esimerkiksi Anssi Kelalta, A.W. Yrjänältä, Mikko Kuustoselta, Arja Korisevalta ja Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana -kokoonpanolta. Huvilan tämän vuoden klassisen musiikin konsertti on Pohjoisen legendat Helsingissä, jossa John Storgårdsin johtama Lapin kamariorkesteri saa joikumestarit Katarina Barrukin ja Niillas Holmbergin solisteikseen.



Juhlaviikkojen koko ohjelma: helsinkifestival.fi/ohjelma



Helsingin juhlaviikkoja vietetään 18.8.–5.9.2026. Konserttien ja esitysten liput ovat myynnissä: Huvila, Tanssin talo ja Kansallisteatteri / lippu.fi, Musiikkitalo / musiikkitalo.fi sekä Alminsali / oopperabaletti.fi.



Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Elisa ja Helsingin Sanomat, palvelukumppanit ovat Grano, Heku, Rajupaja ja Helsinki Bryggeri. Huvilan ravintolapalveluista vastaa Sunborn Events Oy.