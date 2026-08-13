Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 13.8.2026
13.8.2026 17:06:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 27.8.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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