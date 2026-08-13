Suomi-kiekon superkausi alkaa 1.9. – poimi talteen MTV:n ohjelmisto

Liigan uusi kausi käynnistyy 1. syyskuuta poikkeuksellisissa asetelmissa. Jokerit palaa pääsarjaan yli kymmenen vuoden tauon jälkeen, mutta se on vain yksi alkavan kauden suurista puheenaiheista. Historiallinen siirtymäkausi nostaa jokaisen runkosarjaottelun merkitystä heti avausillasta alkaen.

Kaikki Liigan ottelut ovat katsottavissa suorana ja selostettuna suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Runkosarja tarjoaa joukkuemäärän kasvusta johtuen yhteensä huimat 544 ottelua, mikä on 64 ottelua edelliskautta enemmän.

Hockey Night -lähetykset rytmittävät kiekkoviikkoa

Puolituntinen Hockey Night Maanantai avaa Liiga-viikon vakiopaikallaan MTV3-kanavalla maanantai-iltaisin kello 22.35 alkaen. Ohjelmassa käydään läpi Liigan kuumimpia puheenaiheita, puretaan tuoreimpia käänteitä kaukaloista ja suunnataan katse alkavaan kiekkoviikkoon. Ensimmäinen jakso nähdään maanantaina 7. syyskuuta.

Hockey Night Perjantai on kiekkoviikon kohokohta. Lähes joka perjantai MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla seurataan näyttävän ottelustudion kera yhtä kierroksen kiinnostavimmista otteluista. Ottelut alkavat läpi runkosarjan parhaaseen katseluaikaan kello 19.30.

Liiga-aiheiden käsittelyä jatkaa studiollinen Hockey Night Lauantai -ottelulähetys, joka kokoaa viikon puhutuimmat ilmiöt yhteen ja vie katsojat lauantain huippuotteluiden tunnelmaan. MTV Katsomossa nähtävän lähetyksen ensimmäinen puolituntinen esitetään myös MTV3-kanavalla kello 16.30 alkaen.

Liiga-otteluiden selostuksista vastaavat MTV:n kiekkoäänet Jani Alkio, Antero Mertaranta, Mika Saukkonen, Sebastian Waheeb, Juho Kokko, Toni Saukkola, Olli Eronen, Aleksis Ärje, Julius Sorjonen, Teppo Laaksonen, Tuomo Reponen, Toni Lång ja Henri Niemelä.

MTV:n Liiga-tiimissä jatkavat tutut sanavalmiit asiantuntijat Juhamatti Aaltonen, Jesse Joensuu, Karri Kivi, Lasse Kukkonen, Siim Liivik, Antti-Jussi Niemi, Pekka Saravo ja Ari Vallin. Studiolähetyksiä kauden aikana juontavat pääosin Teemu Niikko, Jukka Lohva ja Suvi Puukangas.

Mestis-kausi käynnistyy täydellä kattauksella

MTV Katsomossa nähdään myös kaikki Mestis-kauden ottelut suorana ja selostettuna. Kausi polkaistaan käyntiin perjantaina 11. syyskuuta täydellä neljän ottelun kierroksella. Runkosarjan aikana MTV Subilla nähdään kuukausittain yksi Mestiksen huippuottelu, jonka selostuksesta pääosin vastaa Juho Kokko yhdessä MTV:n kiekkoasiantuntijan kanssa.

Kotimaisen kiekkotarjonnan rinnalla MTV Katsomossa seurataan myös Ruotsin SHL:ää ja Sveitsin liigaa. Ruotsin pääsarjasta nähdään viikoittain noin 2–4 ottelua ja Sveitsin liigasta kaksi. Molemmista sarjoista yksi ottelu viikossa selostetaan suomeksi.

Runkosarjan Hockey Night Perjantai -lähetykset:

Pe 4.9. HIFK–HPK

Pe 18.9. KooKoo–SaiPa

Pe 25.9. Jokerit–TPS

Pe 2.10. Ässät–Lukko

Pe 9.10. KalPa–Tappara

Pe 16.10. JYP–Kärpät

Pe 23.10. K-Espoo–HIFK

Pe 30.10. KalPa–Jokerit

Pe 13.11. Pelicans–Ässät

Pe 20.11. Ilves–Tappara

Pe 27.11. HIFK–SaiPa

Pe 4.12. Lukko–Kärpät

La 11.12. Talviklassikko: Kärpät-HIFK (MTV Sub)

Pe 18.12. Tappara–KalPa

Pe 8.1. Kärpät–Jokerit

Pe 15.1. KalPa–TPS

Pe 22.1. Jokerit–HIFK

Pe 5.2. Otteluvalinta vahvistetaan myöhemmin

Pe 19.2. Otteluvalinta vahvistetaan myöhemmin

Pe 26.2. Otteluvalinta vahvistetaan myöhemmin

Pe 5.3. Otteluvalinta vahvistetaan myöhemmin

Pe 12.3. Otteluvalinta vahvistetaan myöhemmin

MTV Subin runkosarjan Mestis-ottelut:

Pe 11.9. Ketterä–K-Vantaa

To 22.10. JoKP–Pyry

To 12.11. TUTO–JoKP

To 10.12. Hermes–IPK

To 21.1. RoKi–IPK

Pe 12.2. TUTO–K-Vantaa

Kaikki Liiga- ja Mestis-ottelut ja oheisohjelmat ovat katsottavissa vain MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Hockey Night Maanantai -ohjelma ja Hockey Night Perjantai -ottelulähetys nähdään myös MTV3-kanavalla, ja Mestiksen kuukausittainen suora ottelu MTV Subilla. Lisäksi MTV:n maksukanavilla nähdään useita otteluita viikoittain.

Lisätietoja:

Urheilun ohjelmapäällikkö, MTV: Markus Autero, markus.autero@mtv.fi

Ohjelmaviestintä, MTV: Maiju Saloranta, maiju.saloranta@mtv.fi