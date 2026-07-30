Aluehallitus aloitti syyskauden
11.8.2026 14:27:43 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 11.8.2026 syyskauden ensimmäiseen kokoukseen puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi vammaisten henkilöiden asumisen tuen palvelujen kilpailutuksen.
− Edessämme on työntäyteinen syksy: isoimpina asioina talouden tasapainottaminen ja yhteistoimintaneuvottelut sen osana sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma, jota tulevaisuuslautakunta työstää, kertoo puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluja kilpailutettiin
Pohde on tehnyt hankintapäätöksen vammaisten henkilöiden asumisen tuen ja lyhytaikaisen huolenpidon palveluista. Kyseessä on vuonna 2023 perustetun palveluntuottajarekisterin sisäinen kilpailutus.
Kilpailutuksen kohteena olivat asumisen tuen palvelut asiakkaille, joilla on vammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Kilpailutus kattaa asumisen tuen ryhmämuotoisessa asumisessa, asuntoryhmässä ja omassa kodissa, vaativan moniammatillisen tuen asumisyksikössä sekä lyhytaikaisen huolenpidon.
Kilpailutus toteutettiin palveluntuottajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken. Mukaan hyväksyttiin kaikki tarjoukset, jotka täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.
Palvelujen laatuvaatimukset määriteltiin yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön palvelukuvauksessa. Vaatimukset koskivat muun muassa henkilöstön osaamista ja mitoitusta, asiakas- ja potilasturvallisuutta, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä palvelutilojen laatua.
Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1. syyskuuta 2026 ja jatkuu 31. elokuuta 2028 saakka. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus kahteen yhden vuoden optiokauteen. Palvelukokonaisuuden ennakoitu kokonaisarvo on noin 280 miljoonaa euroa.
Ennen sopimusten allekirjoittamista Pohde tekee valituille palveluntuottajille ennakollisen valvonnan, jossa varmistetaan kaikkien hankinnan ehtojen täyttyminen. Hankintasopimukset syntyvät vasta sen jälkeen.
− Kilpailutuksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaamme saavat laadukkaita ja heidän tarpeitaan vastaavia asumisen tuen palveluja myös tulevina vuosina. Palveluntuottajilta edellytetään tiukkojen laatuvaatimusten täyttämistä koko sopimuskauden ajan, toteaa vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri.
Muut kokousasiat
Aluehallitus käsitteli lisäksi muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Lainojen korkosuojauksia koskevan toimivallan siirtäminen
- Korkeakouluopiskelijoilta perittävät ateriahinnat 1.9.2026 alkaen
- Hyvinvointialuejohtajan sekä aluehallituksen ottamien ja määräämien viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen
- Lisäselvitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vahingonkorvausasiassa
- Kaksi oikaisuvaatimusta toimialuejohtajan päätöksistä
- Valtuustoaloitteet 6/2026
- Tiedoksiantoasiat
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.8.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Päivi LauriVammaispalvelujen toimialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 737 8413paivi.lauri@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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