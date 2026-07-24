Merus Power vahvistaa asemaansa Puolan kasvavilla sähkövarastomarkkinoilla

Merus Power vahvistaa strategista asemaansa Euroopan kasvavilla sähkövarastomarkkinoilla ja toimittaa sähkövaraston Puolaan. 2 MW / 10 MWh:n sähkövarasto toimitetaan Tymbark-mws sp. z o.o. -yhtiölle, joka kuuluu Maspex-konserniin. Maspex on yksi Keski- ja Itä-Euroopan suurimmista elintarviketeollisuusyhtiöistä. Sopimus on solmittu EPQS:n sekä Merus Powerin muodostaman konsortion ja Tymbarkin välillä.

Merus Powerin sopimukseen kuuluvat sähkövarasto ja elinkaaripalvelut. Toimitettava sähkövarastoteknologia sisältää sähköjärjestelmää tukevia ominaisuuksia, kuten pimeäkäynnistys, saarekekäyttö ja verkonluontiominaisuus eli grid-forming-teknologia. Sähkövarasto tullaan ottamaan käyttöön kesällä 2027.

”Puola on meille tärkeä markkina, jossa uusiutuvan energian kasvu lisää tarvetta joustaville, älykkäille ja sähköverkkoa tukeville ratkaisuille. Olemme ylpeitä siitä, että Merus Powerin Suomessa valmistettu eurooppalainen teknologia valittiin osaksi hanketta. Kriittiseen infrastruktuuriin tarvitaan luotettavia, huoltovarmuutta tukevia ratkaisuja”, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.

”Sähkövarasto on meille tärkeä investointi, joka tukee Tymbarkin energiaratkaisujen kehittämistä ja kestävän kehityksen tavoitteita. Yhdessä aurinkovoimalan kanssa se auttaa meitä hyödyntämään uusiutuvaa energiaa entistä tehokkaammin, parantamaan energianhallintaa ja vahvistamaan toimintamme jatkuvuutta. Arvostamme ratkaisun edistyneitä teknisiä ominaisuuksia, jotka tukevat järjestelmän toimintavarmuutta myös tulevaisuuden tarpeissa”, sanoo Maspex-konsernin johtoryhmän jäsen Bogdan Tyrybon.

”Strateginen kumppanuutemme Merus Powerin kanssa on meille tärkeä, sillä yhdessä pystymme vastaamaan Puolan kasvavan sähkövarastomarkkinan ja asiakkaiden tarpeisiin luotettavilla eurooppalaisilla energiaratkaisuilla. Tässä hankkeessa yhdistyvät EPQS:n paikallinen projektiosaaminen ja Merus Powerin edistyksellinen sähkövarastoteknologia”, kertoo EPQS:n toimitusjohtaja Marek Sikora.

Tyypillisesti tämän kokoluokan sähkövarastokokonaisuus on arvoltaan noin 2 miljoonaa euroa.

Merus Powerin sähkövarastoratkaisut parantavat sähköverkon vakautta ja lisäävät energiajärjestelmän joustavuutta. Yhtiön ratkaisut yhdistävät sähkövarastot, sähkönlaadun, älykkään ohjauksen ja palvelut kokonaisuudeksi, joka parantaa asiakkaan sähköjärjestelmän suorituskykyä ja arvoa koko elinkaaren ajan.