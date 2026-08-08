Tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoivaan arkeen elämäntapaohjauksen palveluketjusta

– Haluamme tehdä hyvinvointia tukevien palveluiden löytämisestä mahdollisimman helppoa. Palveluketju kokoaa yhteen eri toimijoiden tarjoaman tiedon, tuen ja palvelut, jotta perheet saavat apua oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä, kertoo perhekeskuskoordinaattori Paula Jantunen.

Palveluketjusta perheet saavat tietoa esimerkiksi ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta, palautumisesta ja ruutuajan hallinnasta sekä voivat löytää omaan tilanteeseensa sopivia digitaalisia omahoitopalveluja, neuvontaa ja paikallisia tukipalveluja. Jos perhe pohtii lapsen tai nuoren hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, palveluketju auttaa löytämään oikean tahon, johon olla yhteydessä tuen saamiseksi. Tukea voi saada esimerkiksi neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, perhekeskuksista, perhetyöstä, liikuntaneuvonnasta tai digitaalisista palveluista. Moniin palveluihin voi hakeutua myös oma-aloitteisesti.

Palveluketju on tarkoitettu sekä perheiden että ammattilaisten käyttöön

Lasten ja nuorten hyvinvointi rakentuu monen toimijan yhteistyönä. Keskeisiä toimijoita oman perheen ohella ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulut, järjestöt sekä kuntien hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Yhteinen toimintamalli auttaa varmistamaan, että perheet saavat yhdenmukaista tietoa, ohjausta ja tukea riippumatta siitä, missä palvelussa he asioivat.

– Moni eri ammattilainen voi tukea perheitä arjen elintapoihin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi leikki-ikäisen syömiseen ja ruokailuun liittyvää tukea voidaan löytää varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta, kun taas koululaisen uneen ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä voidaan pohtia esimerkiksi koulun tai opiskeluhuollon ammattilaisten kanssa. Tärkeintä on, että perhe saa tukea sieltä, missä arki muutenkin tapahtuu, kertoo Sydänliiton terveyden edistämisen asiantuntija Marjaana Kauranen.

– Yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa. Kun ohjaus ja palvelut muodostavat selkeän kokonaisuuden, perheiden on helpompi löytää tarvitsemansa tuki, Jantunen toteaa.

Tutustu palveluketjuun: Lasten, nuorten ja perheiden elämäntapaohjauksen palveluketju

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