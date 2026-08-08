Tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoivaan arkeen elämäntapaohjauksen palveluketjusta
11.8.2026 14:46:25 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle on laadittu lasten, nuorten ja perheiden elämäntapaohjauksen palveluketju. Sen tavoitteena on tarjota helposti löydettävää tietoa, tukea ja palveluja perheen arjen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Palveluketju auttaa perheitä löytämään oikean avun ja tuen silloin, kun sitä tarvitaan.
– Haluamme tehdä hyvinvointia tukevien palveluiden löytämisestä mahdollisimman helppoa. Palveluketju kokoaa yhteen eri toimijoiden tarjoaman tiedon, tuen ja palvelut, jotta perheet saavat apua oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä, kertoo perhekeskuskoordinaattori Paula Jantunen.
Palveluketjusta perheet saavat tietoa esimerkiksi ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta, palautumisesta ja ruutuajan hallinnasta sekä voivat löytää omaan tilanteeseensa sopivia digitaalisia omahoitopalveluja, neuvontaa ja paikallisia tukipalveluja. Jos perhe pohtii lapsen tai nuoren hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, palveluketju auttaa löytämään oikean tahon, johon olla yhteydessä tuen saamiseksi. Tukea voi saada esimerkiksi neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, perhekeskuksista, perhetyöstä, liikuntaneuvonnasta tai digitaalisista palveluista. Moniin palveluihin voi hakeutua myös oma-aloitteisesti.
Palveluketju on tarkoitettu sekä perheiden että ammattilaisten käyttöön
Lasten ja nuorten hyvinvointi rakentuu monen toimijan yhteistyönä. Keskeisiä toimijoita oman perheen ohella ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulut, järjestöt sekä kuntien hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Yhteinen toimintamalli auttaa varmistamaan, että perheet saavat yhdenmukaista tietoa, ohjausta ja tukea riippumatta siitä, missä palvelussa he asioivat.
– Moni eri ammattilainen voi tukea perheitä arjen elintapoihin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi leikki-ikäisen syömiseen ja ruokailuun liittyvää tukea voidaan löytää varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta, kun taas koululaisen uneen ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä voidaan pohtia esimerkiksi koulun tai opiskeluhuollon ammattilaisten kanssa. Tärkeintä on, että perhe saa tukea sieltä, missä arki muutenkin tapahtuu, kertoo Sydänliiton terveyden edistämisen asiantuntija Marjaana Kauranen.
– Yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa. Kun ohjaus ja palvelut muodostavat selkeän kokonaisuuden, perheiden on helpompi löytää tarvitsemansa tuki, Jantunen toteaa.
Tutustu palveluketjuun: Lasten, nuorten ja perheiden elämäntapaohjauksen palveluketju
Hoito- ja palveluketjut Hyvaks.fi-verkkosivuilla: Hoito- ja palveluketjut
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula Jantunen, perhekeskuskoordinaattori, Keskitetyt palvelut: perhekeskus, paula.jantunen(at)hyvaks.fi. p. 040 675 3730
Marjaana Kauranen, terveyden edistämisen asiantuntija, Suomen Sydänliitto / Neuvokas perhe – Monialainen tuki lapsiperheille hanke, marjaana.kauranen(at)sydanliitto.fi, p. 040 564 2852
Johanna Kinnunen, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Raportointi- ja analytiikkapalvelut, johanna.kinnunen(at)hyvaks.fi, p. 050 338 1468
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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