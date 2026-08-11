Tampereentie poikki Forssassa siltatyön vuoksi 17.-20.8.2026
11.8.2026 14:41:36 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Forssassa Tampereentien (maantie 284) laattasillan putkisillalla. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 17.–20.8. välisenä aikana.
Tie on sillan kohdalla suljettuna maanantaina 17.8. klo 08.00 – torstaina 20.8. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Tampereentiellä, noin 1 km Matkuntien (Mt 2841) liittymästä etelään.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on kiertoreitti Matkuntie (Mt 2841) - Kuumantie (Mt 13568) - Kankaantie (Mt 13569) - Kalsuntie (Mt 13569).
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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