Länsi-Uudenmaan kunnanhallitusten puheenjohtajat: Yhteiset tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan ovat tärkeät seudullemme
11.8.2026 16:32:43 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo ovat laatineet yhteiset tavoitteet seuraavaa hallitusohjelmaa varten. Tavoitteena on vaikuttaa yhdessä päättäjiin ja puolueisiin jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jotta Länsi-Uudenmaan kannalta tärkeät asiat voidaan huomioida tulevissa hallitusneuvotteluissa riippumatta siitä, mitkä puolueet muodostavat seuraavan hallituksen.
Yhteisissä tavoitteissa korostuvat muun muassa rantaradan, valtatie 25:n ja kantatie 51:n kehittäminen. Keskeinen teema on myös sosiaali- ja terveydenhuolto, erityisesti Raaseporin ja Lohjan sairaaloiden tulevaisuuden turvaaminen.
Raaseporin kaupunginhallitus hyväksyi tavoitteet omalta osaltaan eilisessä kokouksessaan. Seuraavaksi tavoitteet käsitellään Hangon, Siuntion ja Inkoon kunnanhallituksissa.
– On erittäin myönteistä, että alueellinen yhteistyö vahvistuu ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Kun vaikutamme yhdessä koko alueena, meillä on paremmat mahdollisuudet saada Länsi-Uudellemaalle tärkeät asiat menestyksekkäästi esiin ja edistää niitä tulevissa hallitusneuvotteluissa, sanoo Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Thomas Blomqvist (RKP).
– Uusimaa on laaja maakunta, ja Länsi-Uudenmaan tarpeet voivat helposti jäädä Helsingin seudun varjoon. Siksi on tärkeää tuoda yhteiset tavoitteemme avoimesti ja hyvissä ajoin esille, jotta puolueet ja ehdokkaat tuntevat alueemme tarpeet jo ennen hallitusohjelmaneuvotteluja, sanoo Hangon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Edvard Lindfors (RKP).
– Hallitusneuvotteluissa tehdään ratkaisuja, joilla on suuri merkitys koko Suomen ja myös Länsi-Uudenmaan tulevaisuudelle. Toivon, että yhteisillä ponnisteluilla saamme alueemme äänen kuuluviin neuvottelupöydissä, sanoo Siuntion kunnanhallituksen puheenjohtaja Merja Laaksonen (RKP).
– On historiallista, että alueemme laatii yhteiset tavoitteet seuraavaa hallitusohjelmaa varten. Uusimaa on paljon muutakin kuin Helsingin seutu, ja olen vakuuttunut siitä, että koko Suomi hyötyy Länsi-Uudenmaan kehittämiseen tehtävistä panostuksista, sanoo kansanedustaja ja Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström (RKP).
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