Jälki-romaanin julkistustilaisuus Kokkolassa 15.8

Kimmo Kiljusen uutuuskirja tutkii elämän ainutlaatuisuutta 6.8.2026 19:42:38 EEST | Tiedote

Kimmo Kiljusen uutuuskirja "Rakkaudesta, elämästä, luopumisesta - ajatelmia etsijän päiväkirjasta" tutkii aforismien kautta ihmisen henkistä kasvua ja elämän ainutlaatuisuutta. Kirja on suunnattu kaikenikäisille, erityisesti senioreille, ja se käsittelee elämän taitekohtia, menetyksiä ja rakkauden pysyvyyttä.