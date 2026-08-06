Jälki-romaanin julkistustilaisuus Kokkolassa 15.8
12.8.2026 08:22:00 EEST | Basam Books | Tiedote
Lämpimästi tervetuloa Pekka Putaan toisen romaanin "Jälki" julkistustilaisuuteen Kokkolaan, Hickarö Beachille 15.8, klo 17 alkaen. Luvassa on muun muassa kirjailijan haastattelu, kakkukahvit ja musiikkiesitys.
Julkkareiden päätteeksi mahdollisuus omakustanteiseen saunomiseen ja illanviettoon paikan päällä.
Tilaisuuden Facebook tapahtuma: https://fb.me/e/aegoRqxYT
Kirja lähisuhdeväkivallasta, mielenterveydestä, itsetuhoisuudesta ja selviytymisestä näistä kaikista. Jälki on herkkä kuvaus tavallisten ihmisten elämien taitekohdista. Ihminen on enemmän kuin tekonsa.
Kirjailija Pekka Pudas on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan rikollisten, lähisuhdeväkivallan, päihdeongelmien ja ihmisten muutosten parissa.
Kirjan tekemisen aikana Pudas itse sairastui vakavaan masennukseen, jota läpikäydessään tuntemus ihmisen sisäisestä pimeydestä muuttui teoriatiedosta käytännöksi.
Pudas haluaa kirjallaan nostaa keskusteluun vakavia aiheita, jotka koskettavat miltei jokaisen suomalaisen elämää. Jälki on äänitorvi kaikille, joiden salassa käymät kamppailut kaipaavat tulla nähdyksi.
Pudas on myös kirjoittanut näytelmän: https://www.facebook.com/share/p/188tfhWor8/
Haastattelupyynnöt: 0503647221, pudaspa@gmail.com, www.pekkapudas.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy
Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Basam Books
Kimmo Kiljusen uutuuskirja tutkii elämän ainutlaatuisuutta6.8.2026 19:42:38 EEST | Tiedote
Kimmo Kiljusen uutuuskirja "Rakkaudesta, elämästä, luopumisesta - ajatelmia etsijän päiväkirjasta" tutkii aforismien kautta ihmisen henkistä kasvua ja elämän ainutlaatuisuutta. Kirja on suunnattu kaikenikäisille, erityisesti senioreille, ja se käsittelee elämän taitekohtia, menetyksiä ja rakkauden pysyvyyttä.
Uusi suomennos George Orwellin romaanista ”1984”6.8.2026 15:25:51 EEST | Tiedote
George Orwellin klassikkoteos "1984" kuvaa totalitaarista yhteiskuntaa, jossa valvonta ja manipulointi ovat arkipäivää. Winston Smith taistelee tarinassa järjestelmää vastaan, kyseenalaistaen valtaapitäjien motiivit. Suomennoksen on tehnyt Jussi Tuomas Kivi.
Pekka Pudaksen koskettava teos lähisuhdeväkivallasta6.8.2026 13:45:38 EEST | Tiedote
Pekka Pudaksen uusi teos "Jälki" käsittelee lähisuhdeväkivaltaa ja mielenterveyttä herkästi, avaten keskustelua aiheista, jotka koskettavat monia suomalaisia. Kirja kuvaa tavallisten ihmisten selviytymistaisteluita. Pudas, itse vakavan masennuksen kokenut, tuo esiin ihmisen sisäisen pimeyden. Haastattelupyynnöt: 0503647221, pudaspa@gmail.com. Lämpimästi tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen, joka pidetään Kokkolassa Hickarö Resortissa 15.8, klo 17 alkaen. Lisätietoa: https://fb.me/e/7gusZGAOB
Uutuuskirja paljastaa Helena Blavatskyn ennustuksen Suomen teosofisesta roolista8.4.2026 08:40:00 EEST | Tiedote
Helena Blavatskyn ennustus Suomen roolista valon lähteenä nousee esiin Tea Holmin uudessa teoksessa, joka tutkii teosofiaa ja Blavatskyn vaikutusta. Kirja käsittelee myös suomalaista teosofiaa Pekka Ervastin kautta.
Rooman kokeneet ylipäälliköt kiristävät otettaan. Onnistuvatko Hannibal ja Hasdrubal yhdistämään voimansa?20.3.2026 14:27:44 EET | Tiedote
Marcellus, ”Rooman miekka”, iskee rajusti Hannibalia vastaan eteläisessä Italiassa, ja Hispaniassa Uuden Karthagon vallannut Scipio haluaa nujertaa Hasdrubalin. Sitten kohtalo puuttuu peliin: sen saavat nähdä niin Marcellus kuin veljensä avuksi Italiaan rientänyt Hasdrubalkin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme