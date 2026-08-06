Basam Books

Jälki-romaanin julkistustilaisuus Kokkolassa 15.8

12.8.2026 08:22:00 EEST | Basam Books | Tiedote

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Lämpimästi tervetuloa Pekka Putaan toisen romaanin "Jälki" julkistustilaisuuteen Kokkolaan, Hickarö Beachille 15.8, klo 17 alkaen. Luvassa on muun muassa kirjailijan haastattelu, kakkukahvit ja musiikkiesitys. 

Julkkareiden päätteeksi mahdollisuus omakustanteiseen saunomiseen ja illanviettoon paikan päällä. 

Tilaisuuden Facebook tapahtuma: https://fb.me/e/aegoRqxYT

Joni Autio

Kirja lähisuhdeväkivallasta, mielenterveydestä, itsetuhoisuudesta ja selviytymisestä näistä kaikista. Jälki on herkkä kuvaus tavallisten ihmisten elämien taitekohdista. Ihminen on enemmän kuin tekonsa.

Kirjailija Pekka Pudas on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan rikollisten, lähisuhdeväkivallan, päihdeongelmien ja ihmisten muutosten parissa.

Kirjan tekemisen aikana Pudas itse sairastui vakavaan masennukseen, jota läpikäydessään tuntemus ihmisen sisäisestä pimeydestä muuttui teoriatiedosta käytännöksi.

Pudas haluaa kirjallaan nostaa keskusteluun vakavia aiheita, jotka koskettavat miltei jokaisen suomalaisen elämää. Jälki on äänitorvi kaikille, joiden salassa käymät kamppailut kaipaavat tulla nähdyksi.

Pudas on myös kirjoittanut näytelmän: https://www.facebook.com/share/p/188tfhWor8/

Haastattelupyynnöt: 0503647221, pudaspa@gmail.comwww.pekkapudas.fi

Avainsanat

#pekkapudas#romaani#väkivalta#lähisuhdeväkivalta#sukupolvet#mielenterveys

Yhteyshenkilöt

Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy

Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet

anita@basambooks.fi

Kuvat

Pekka Pudas
Pekka Pudas
Joni Autio
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Pekka Pudas
Pekka Pudas
Joni Autio
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Tietoa julkaisijasta

Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.

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