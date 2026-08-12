Nuorisovaltuusto järjestää Back to School -tapahtuman
12.8.2026 11:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan nuorisovaltuusto järjestää nuorille suunnatun, maksuttoman ja päihteettömän Nuva Goes Back to School -tapahtuman 26.8. Tapahtuma juhlistaa lukuvuoden alkua hyvän musiikin ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
Nuva Goes Back to School järjestetään keskiviikkona 26.8. klo 18–21 kulttuuritalo Fannylla (Kirkkopuistikko 34). Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy.
Lavalle nousee Vaasasta kotoisin oleva WEWWE. Artistin musiikissa yhdistyvät moderni pop ja vahvasti eurooppalainen rap-soundi. Tarttuvat melodiat sekä suomen ja ruotsin luonteva yhdistäminen tekevät hänen musiikistaan omaleimaista ja helposti tunnistettavaa.
Lisäksi tapahtumassa esiintyy paikallisia nuorten bändejä kuten Maksavaurio ja Pändi.
Suunnattu 11–17-vuotiaille nuorille
Nuva Goes Back to School on suunnattu 11–17-vuotiaille nuorille, ja tapahtuman järjestää Vaasan nuorisovaltuusto yhteistyössä Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.
Tapahtuma järjestetään jo viidettä kertaa.
- Nuva Goes Back to School on muodostunut tärkeäksi osaksi nuorisovaltuuston toimintaa. Tapahtuma kokoaa nuoret yhteen nauttimaan livemusiikista ja tarjoaa upean pääesiintyjän lisäksi myös paikallisille nuorille mahdollisuuden nousta lavalle esiintymään. Toivottavasti tapaamme tapahtumassa, sanoo nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Matilda Mattson.
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Yhteyshenkilöt
Nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, ari.kupari@vaasa.fi, 040 1730745
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