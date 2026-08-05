Yli 50 muusikkoa lavalla Taiteiden yönä 13.8.2026 Logomon Terassikesässä
11.8.2026 16:22:28 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Pepe & Saimaa -klassikkoalbumi esitetään alkuperäisellä jättikokoonpanolla, kun Pepen ja Saimaan kanssa lavalle nousevat Vantaan Viihdeorkesteri ja Vaskivuoren lukion alumnikuoro.
Logomon Terassikesässä to 13.8.2026 koettavassa erikoiskonsertissa Pepe & Saimaa -klassikkoalbumi esitetään alkuperäisellä jättikokoonpanolla, kun Pepe Willbergin ja Saimaan kanssa lavalle nousevat Vantaan Viihdeorkesteri ja Vaskivuoren lukion alumnikuoro. VVO:lta mukana on 20-henkinen orkesteri, ja Vaskivuoren alumnikuorosta lavalle nousee 20-henkinen kokoonpano. Yhteensä lavalla nähdään yli 50 esiintyjää. Pepe & Saimaa on ollut livenä harvinaista herkkua ja Logomon Terassikesän konsertti onkin kokoonpanon ensimmäinen esiintyminen Turussa sitten vuoden 2014 Ruisrockissa koetun ensiesityksen.
Pepe & Saimaa on yksi tämän vuosituhannen kotimaisista merkkipaaluista. Pitkään kypsytellyn albumin ensimmäinen single Lyhyenä hetkenä ilmestyi jo vuonna 2011, mutta itse albumi näki päivänvalon vasta toukokuussa 2014. Matti Mikkolan tuottama kunnianhimoinen taideteos nousi ilmestymisvuonnaan suoraan Suomen albumilistan ykköseksi myyden lopulta kultaa. Levyn singlet Tällä kadulla ja Aivan sama mulle mä oon onnellinen ovat jääneet elämään ikivihreinä suosikkeina.
Levy nousi myös kriitikoiden suursuosikiksi ja mm. Soundi-lehden ja Radio Helsingin toimitukset sekä Helsingin Sanomien Ilkka Mattila nimesivät levyn vuoden parhaaksi albumiksi. Levy menestyi myös Emma-gaalassa, jossa se pokkasi vuoden rock-albumi- ja kriitikoiden valinta -pystit. Lisäksi Willberg palkittiin vuoden miessolistina ja Mikkola vuoden tuottajana.
PEPE & SAIMAA & Vantaan Viihdeorkesteri & Vaskivuoren alumnikuoro
To 13.8.2026 ovet klo 18.00, showtime klo 20.00
Logomon Terassikesä, Turku (Turun taiteiden yö)
Liput ennakkoon 49,00e / ovelta 55,00e mikäli jäljellä K-18
Muut Logomon Terassikesän keikat:
KE 12.8. Mirella (ikärajaton)
PE 14.8. J. Karjalainen
LA 15.8. Linda Lampenius x Pete Parkkonen
TO 20.8. Ismo Alanko, Jonna Tervomaa
PE 21.8. Lordi - The Arockalypse 20th Anniversary show + special guest: Rabbit Cult
LA 22.8. Amorphis, Marko Hietala
Liput: lippu.fi
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Yhteyshenkilöt
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
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