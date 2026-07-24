Raaseporin Fiskarin tunnelin korjaustöiden liikennejärjestelyissä muutoksia

Käynnissä olevan Fiskarin tunnelin korjausurakan purkutöiden yhteydessä on havaittu tunnelin vieressä sijaitsevassa kalliossa uutta rakoilua. Havaintojen perusteella kallion stabiliteetti on saattanut muuttua, minkä vuoksi alueella ryhdytään väliaikaisiin korjaustoimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

Korjaustöiden ajaksi tunnelin vieressä sijaitseva kiertotie suljetaan liikenteeltä. Ajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään tunnelia. Tunneli siivotaan tätä varten. Korjaustöistä huolimatta jalankulku- ja pyöräilyväylä pysyy avoinna liikenteelle koko työn ajan.

Kiertotie suljetaan tänään iltapäivällä. Ensi viikosta lähtien irtolohkareiden rusnaus kiertotiellä alkaa, mikä saattaa aiheuttaa lyhyitä katkoksia tunnelin liikenteeseen. Korjaustöiden kestosta ja tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Tiedotamme työn etenemisestä sekä liikennejärjestelyjen muutoksista heti, kun lisätietoja on saatavilla.

Tunneliremontti jatkuu kun kiertotie on taas autoliikenteen käytössä.