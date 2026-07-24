Raaseporin Fiskarin tunnelin korjaustöiden liikennejärjestelyissä muutoksia
12.8.2026 09:06:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Raaseporissa Fiskarin tunnelin korjausurakan yhteydessä on havaittu tunnelin viereisessä kalliossa uutta rakoilua, joka saattaa vaikuttaa kallion vakauteen. Turvallisuuden varmistamiseksi tunnelin vieressä kulkeva kiertotie suljetaan väliaikaisesti korjaustöiden ajaksi, ja liikenne ohjataan tänään iltapäivällä takaisin tunneliin.
Käynnissä olevan Fiskarin tunnelin korjausurakan purkutöiden yhteydessä on havaittu tunnelin vieressä sijaitsevassa kalliossa uutta rakoilua. Havaintojen perusteella kallion stabiliteetti on saattanut muuttua, minkä vuoksi alueella ryhdytään väliaikaisiin korjaustoimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.
Korjaustöiden ajaksi tunnelin vieressä sijaitseva kiertotie suljetaan liikenteeltä. Ajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään tunnelia. Tunneli siivotaan tätä varten. Korjaustöistä huolimatta jalankulku- ja pyöräilyväylä pysyy avoinna liikenteelle koko työn ajan.
Kiertotie suljetaan tänään iltapäivällä. Ensi viikosta lähtien irtolohkareiden rusnaus kiertotiellä alkaa, mikä saattaa aiheuttaa lyhyitä katkoksia tunnelin liikenteeseen. Korjaustöiden kestosta ja tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Tiedotamme työn etenemisestä sekä liikennejärjestelyjen muutoksista heti, kun lisätietoja on saatavilla.
Tunneliremontti jatkuu kun kiertotie on taas autoliikenteen käytössä.
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Yhteyshenkilöt
Timo Repo, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
puh. +358 400 415 109
timo.repo@elinvoimakeskus.fi
Henna Pakarinen, Uudenmaan elinvoimakeskus
puh. +358 295 021 146
henna.pakarinen@elinvoimakeskus.fi
Tuomas Laamanen, Skanska Oy
puh. +358 40 869 9704
tuomas.laamanen@skanska.fi
Markus Toivanen, Welado Oy
puh. +358 40 511 6677
markus.toivanen@welado.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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