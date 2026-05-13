Miten valita sähkökattila teollisuuskohteeseen? – Opas oikean ratkaisun valintaan
18.8.2026 09:57:15 EEST | Finess Energy Oy | Artikkeli
Sähkökattiloista on tullut muutamassa vuodessa yksi teollisuuden ja energiantuotannon kiinnostavimmista investoinneista. Energiajärjestelmän sähköistyminen, uusiutuvan sähkön lisääntyminen ja tarve vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ovat kasvattaneet sähkökattiloiden kysyntää nopeasti.
Pelkkä sähkökattilan hankinta ei vielä takaa energiatehokasta tai taloudellisesti kannattavaa lopputulosta. Oikea ratkaisu riippuu aina kohteen energiantarpeesta, olemassa olevista järjestelmistä ja siitä, miten sähkökattila integroidaan osaksi koko energiajärjestelmää.
Mikä on sähkökattila?
Sähkökattila tuottaa höyryä tai kuumaa vettä käyttämällä energialähteenään sähköä. Koska lämpö tuotetaan ilman polttoprosessia, sähkökattila ei synnytä käyttöpaikalla suoria palamispäästöjä. Sähkökattilat ovat myös nopeasti säädettäviä, ja sähköenergia voidaan muuttaa lämmöksi erittäin korkealla hyötysuhteella. Sähkökattiloita käytetään esimerkiksi teollisuuden höyryntuotannossa, kaukolämmön tuotannossa, varalämmönlähteenä, kulutuspiikkien tasaamiseen ja osana hybridijärjestelmiä.
Sähkökattilat ovat kiinnostava ratkaisu erityisesti kohteissa, joissa lämmöntuotantoa halutaan sähköistää, fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentää tai sähkön käyttöä hyödyntää joustavasti markkinatilanteen mukaan.
Mihin käyttötarkoitukseen sähkökattila tulee?
Sähkökattilan hankinnassa on tärkeää määrittää ensin sen käyttötarkoitus, sillä se vaikuttaa muun muassa mitoitukseen, paine- ja lämpötilatasoihin, automaatioon, säätöominaisuuksiin ja mahdolliseen reservimarkkinavalmiuteen. Sähkökattilaa kannattaa tarkastella osana koko energiantuotantojärjestelmää. Hankinnassa on olennaista huomioida, tarvitaanko tuotantoprosessiin höyryä, tuotetaanko kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon vai käytetäänkö kattilaa varajärjestelmänä tai osana laajempaa energiajärjestelmää.
Mitoitus vaikuttaa merkittävästi investoinnin kannattavuuteen
Ylimitoitettu järjestelmä kasvattaa investointikustannuksia ja voi heikentää käyttöastetta, kun taas alimitoitettu ratkaisu ei pysty vastaamaan tuotannon tarpeisiin.
Mitoituksessa huomioidaan esimerkiksi nykyinen energiankulutus, kulutuspiikit, tulevat laajennukset, höyryn tai kuuman veden tarve, käyttöajat sekä energiankulutuksen vaihtelu vuoden aikana. Myös käytettävissä oleva sähköteho ja sähköliittymän kapasiteetti on tärkeää huomioida jo hankkeen alkuvaiheessa.
Monessa kohteessa optimaalinen mitoitus löytyy vasta, kun lämmön- ja höyrynkulutusta sekä niiden vaihtelua tarkastellaan riittävän pitkältä ajalta. Hyvin suunniteltu mitoitus auttaa sovittamaan investoinnin tuotannon todelliseen tarpeeseen ja parantaa järjestelmän käyttöastetta.
Kokonaisuus ratkaisee enemmän kuin yksittäinen laite
Sähkökattilaa ei kannata tarkastella irrallisena laitteena, vaan osana koko energiajärjestelmää. Parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä esimerkiksi yhdistämällä sähkökattila lämpöpumppuihin, lämmöntalteenottoon, kaukolämpöverkkoon, lämpövarastoihin tai olemassa olevaan kattilalaitokseen.
Älykkäällä ohjauksella eri lämmönlähteitä voidaan hyödyntää kulloisenkin tilanteen mukaan esimerkiksi kustannusten, energiatehokkuuden tai päästöjen perusteella. Kokonaisuutta tarkastelemalla voidaan saavuttaa parempi taloudellinen ja energiatekninen lopputulos kuin yksittäistä laitetta optimoimalla.
Reservimarkkinat voivat parantaa investoinnin kannattavuutta
Sähkökattilan kannattavuutta voi parantaa myös mahdollisuus osallistua reservimarkkinoille. Nopeasti säädettävänä sähkökuormana sähkökattila voi soveltua sähköjärjestelmän tasapainottamiseen, jos laitteen tekniset ominaisuudet ja ohjausjärjestelmä täyttävät markkinoiden vaatimukset.
Tällöin sähkökattilan käyttöön voi liittyä lämmöntuotannon lisäksi uusi tulovirta. Reservimarkkinavalmius kannattaa huomioida jo hankinnan suunnitteluvaiheessa, sillä tarvittavat tekniset ratkaisut ja ohjausominaisuudet on hyvä ottaa mukaan järjestelmän mitoitukseen ja suunnitteluun alusta lähtien.
Mitä ominaisuuksia sähkökattilassa kannattaa vertailla?
Pelkkä hankintahinta kertoo harvoin koko totuutta. Vertailussa kannattaa huomioida esimerkiksi:
- energiatehokkuus
- säätönopeus
- automaatio
- käytettävyys
- huollettavuus
- varaosien saatavuus
- elinkaarikustannukset
- mahdollisuus järjestelmän laajentamiseen.
Usein edullisin investointi ei ole pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto.
Miksi EPC-toimitus kannattaa?
Energiainvestoinnissa onnistuminen riippuu harvoin pelkästä laitteesta. Suunnittelu, putkistot, sähköistys, automaatio, käyttöönotto ja järjestelmän optimointi muodostavat kokonaisuuden, jonka toimivuus ratkaisee lopullisen energiatehokkuuden.
EPC- eli avaimet käteen -toimituksessa yksi toimija vastaa koko projektista suunnittelusta käyttöönottoon. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa selkeää vastuunjakoa, hallittua aikataulua, pienempiä projektiriskejä, yhteensopivia järjestelmiä sekä optimoitua energiatehokkuutta.
Näin Finess Energy auttaa
Finess Energy suunnittelee ja toteuttaa sähkökattilaratkaisut osana asiakkaan koko energiajärjestelmää.
Emme toimita pelkästään yksittäisiä laitteita, vaan vastaamme järjestelmän teknisestä kokonaisuudesta, jossa sähkökattilat, lämpöpumput, lämmöntalteenotto ja automaatio toimivat yhtenä energiatehokkaana kokonaisuutena. Projektit toteutetaan EPC- eli avaimet käteen -periaatteella aina alkukartoituksesta käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka.
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Yhteyshenkilöt
Juha-Pekka PaavolaToimitusjohtajaPuh:020 756 9941Puh:040 159 7767juha-pekka.paavola@finess.fi
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Finess Energy toteuttaa kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille. Autamme asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta, vähentämään päästöjä ja varmistamaan kannattavien energiainvestointien onnistumisen. Hoidamme projektit avaimet käteen -palveluna sisältäen kaiken alkukartoituksesta käyttöönottoon ja ylläpitoon.
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