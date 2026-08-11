Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 11.8.2026

Länsi-Haagan suunnittelu jatkuu – asukkailta paikallistietoa suunnittelun tueksi 10.8.2026 11:08:49 EEST | Tiedote

Länsi-Haaga laajenee pohjoiseen Vihdintien varteen, jonne suunnitellaan uutta, identiteetiltään haagalaista asuinaluetta. Uusi rakentaminen sovitetaan alueen laajoihin yhtenäisiin metsäalueisiin. Suunnittelu on alkutekijöissään, ja kaupunki kutsuu nyt asukkaat kolmen tilaisuuden sarjaan tuomaan paikallistietoa ja ideoita suunnittelun tueksi.