Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 11.8. kokouksen päätöstiedote
11.8.2026 18:14:08 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 11.8.2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 11.8. kokouksen ennakkotiedote7.8.2026 13:02:56 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 11. elokuuta kello 16.15. Kokouksen esityslista liitteineen on kaupungin verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen Lautakunnan syyskauden kokousajat
Helsingfors diabetescentrum betjänar i Hertonäs och Mejlans från och med augusti31.7.2026 09:36:40 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors diabetescentrum har två verksamhetsställen från och med måndag 3 augusti 2026. Det östra verksamhetsstället finns i Hertonäs på Igelkottsgränden och det västra verksamhetsstället på Paciusgatan i Mejlans. Verksamheten i Fiskehamnen och Nordsjö har upphört.
Helsingin diabeteskeskus palvelee elokuusta alkaen Herttoniemessä ja Meilahdessa31.7.2026 09:36:40 EEST | Tiedote
Helsingin diabeteskeskus toimii maanantaista 3. elokuuta 2026 alkaen kahdessa toimipisteessä. Idän toimipiste sijaitsee Herttoniemessä Siilikujalla ja lännen toimipiste Meilahdessa Paciuksenkadulla. Toiminta Kalasataman ja Vuosaaren toimipisteissä on päättynyt.
Stadin sote ja brankkari: Uusi toimipiste C-hepatiitin hoitoon18.6.2026 12:45:46 EEST | Tiedote
Uusin Stadin sote ja brankkari -uutiskirje on täynnä mielenkiintoisia aiheita Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Helsingfors social- och hälsovårdstjänster under midsommaren17.6.2026 09:10:04 EEST | Pressmeddelande
Helsingforsborna får de social- och hälsovårdstjänster de behöver även på midsommaren.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme