Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 11.8. kokouksen päätöstiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 11.8. kokouksen ennakkotiedote 7.8.2026 13:02:56 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 11. elokuuta kello 16.15. Kokouksen esityslista liitteineen on kaupungin verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen Lautakunnan syyskauden kokousajat